Hřib trvá na zpoplatnění vjezdu do centra Prahy, koalice Spolu je proti

Praha se od začátku příštího roku chystá na dlouho avizované zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Informaci uvedl na sociálních sítích Petr Vomáčka, bývalý expert BESIP a současný vedoucí odboru dopravy Prahy 14. Řidiči by za vjezd do centra měli zaplatit dvě stě korun. (29. srpna 2023)

Zpoplatnění vjezdu na Malou Stranu a Smetanovo nábřeží pro nerezidenty připravuje magistrát od roku 2023. Prosazuje jej i radnice Prahy 1, proti je naopak Praha 2, která se bojí vlivu na svoje území. Podle původních vyjádření mělo opatření začít platit už loni, koalice Spolu, Pirátů a STAN se na něm však zatím neshodla.

Nyní to vypadá, že se Zdeněk Hřib od koaličních partnerů ze Spolu podpory nedočká. „Omezení vjezdu do centra by znamenalo další komplikace pro dopravní městskou síť v Praze. Provoz by totiž nikam nezmizel, jen by se takříkajíc přelil do jiných částí, kde už teď je doprava na hraně,“ uvedla koalice na Facebooku.

Před omezením je podle ní nutné dokončit okruhy a zpoplatnění vjezdu není v tuto chvíli ani legislativně možné. Město by místo zavádění poplatku za vjezd mělo „usilovat o chytrá řešení: rozvoj technologií pro řízení dopravy nebo podporu a modernizaci MHD“, stojí dále ve vyjádření.

Hřib k tomu uvedl, že hlavním důvodem pro omezení automobilové dopravy je zajištění plynulosti MHD, protože se vlivem provozu na Malé Straně a Smetanově nábřeží dlouhodobě zpožďují tramvaje. Dodal, že právě proto je v jednomyslně schváleném programovém prohlášení koalice závazek ve spolupráci s Prahou 1 a sousedními městskými částmi zbytný automobilový tranzit v těchto oblastech omezit.

Koaliční smlouva pak podle něj všechny strany zavazuje ke zkvalitňování, zrychlování a upřednostňování MHD. „Pokud by skutečně koalice Spolu nyní otočila a odmítala omezení zbytného tranzitu na Malé Straně a Smetanově nábřeží, tak jde o zjevné porušení koaliční smlouvy a postup v rozporu s koaličním programovým prohlášením. Vnímal bych to jako podfuk na voliče i na koaliční partnery a muselo by nutně následovat dohodovací řízení,“ uvedl náměstek.

Hřib nicméně doplnil, že prozatím vyjádření Spolu vnímá tak, že odmítá jeden konkrétní způsob omezení vjezdu, a to jeho zpoplatnění. V úvahu však připadají i další opatření. „Například na Karlově mostě, který je hned vedle Smetanova nábřeží a kde dříve také jezdila auta, je nyní prostě zákaz vjezdu,“ uvedl.

Odmítl také argument ohledně dokončení okruhů, protože Malou Stranu už nyní lze objet Blankou a na magistrále je podle něj podle dostupných dat podíl tranzitní dopravy jen 13 procent. „Žádný okruh nemá schopnost přesvědčit někoho, kdo chce jet do centra, aby místo toho jel raději někam ke Štěrboholům,“ míní.

Systém zpoplatnění vjezdu do vybraných částí Prahy 1 má být podle dřívějších vyjádření plně automatický a právně má být založen na takzvaném místním poplatku, který už k podobným účelům využívají například Karlovy Vary. Proto je nutné k opatření vytvořit zvláštní městskou vyhlášku, což vyžaduje souhlas zastupitelstva. Nemá jít o mýto, jehož zavedení nyní legislativa neumožňuje.