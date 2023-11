Za vjezd do centra Prahy mají řidiči začít platit příští rok, zřejmě až od října

Plánované zpoplatnění vjezdu na část pražské Malé Strany a Smetanovo nábřeží by mohlo začít platit v říjnu příštího roku. Vyplývá to z harmonogramu, který tento týden projednal dopravní výbor pražského zastupitelstva. V prosinci by podle něj měly začít městské části připomínkovat návrh příslušné vyhlášky. Podle dřívějších informací by řidiči mohli platit 200 korun denně a poplatek se by se netýkal místních obyvatel.