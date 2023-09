Radní Prahy 1 by chtěl z centra vymýtit elektrokoloběžky, navrhne referendum

Podle Ryvoly je kromě uspořádání referenda pouze v Praze 1, které by mohla vyhlásit městská část sama, další možností i jednání s magistrátem o celopražském plebiscitu. „Na to se chceme domluvit zítra (v úterý),“ řekl. Podle něj je důležité zjistit názor všech obyvatel, nikoliv jen těch, kteří jsou aktivní na sociálních sítích. Dodal, že jasný zatím není ani případný termín či vlastní obsah návrhu, respektive otázky, na kterou by lidé v referendu odpovídali.

Elektrokoloběžky firem Dott, Lime a Tier Mobility musely do konce srpna odejít z Paříže, a to právě na základě rozhodnutí obyvatel. Ryvola nicméně upozornil na to, že legislativa Francie je od té české velmi odlišná a zákaz v Praze by mohl být komplikovaný. Dodal, že se s pražskými provozovateli domluvil od září na pravidlech parkování vozítek, který v noci na dnešek sám vyrazil zkontrolovat. „Myslím, že to začíná fungovat,“ řekl.

Jednu úpravu pravidel pro koloběžky Ryvola již prosadil, Praha 1 vyjednala s provozovateli služeb přechod ze zónového na bodové parkování. Koloběžky tak lze odložit pouze na určených místech, kterých je asi 100, a v určeném počtu. Podobnou dohodu mají už v Praze 2, 3 nebo 7.

Na řidítkách vozítek také přibude informace o zákazu jízdy po chodníku. Tyto úpravy mají platit právě od září.

V uzavřené facebookové skupině Praha číslo 1 však místní upozorňují na to, že koloběžky stále parkují víceméně všude a pravidla nefungují. Na špatně stojící koloběžky si navíc stěžují téměř neustále.

„Možná bych měl vyrazit po domluvě s provozovatelem, až bude srovnáno,“ píše ironicky například Martin Hide Rudiš a přikládá fotografii se špatně zaparkovanými koloběžkami.

Nejčastější přestupkem je jízda na chodníku

Proto se na kontroly uživatelů koloběžek zaměřili na konci srpna strážníci. Od ledna do července už řešili více než tři tisíce přestupků týkajících se cyklistů a jezdců na koloběžkách.

Od čtvrtka 31. srpna do neděle 3. září se na kontroly uživatelů koloběžek zaměřila městská policie v rámci akce Koloběžka. „Během akce strážníci odhalili 1 336 přestupků, za které uložili 402 pokut v celkové výši 191 800 korun, 63 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a ostatní byly řešeny domluvou,“ uvedla k výsledkům mluvčí městské policie Irena Seifertová. Dodala, že nejvíce přestupků bylo v Praze 1, konkrétně 288, v Praze 2 se pak strážníci zabývali 126 přečiny. „Nejčastějším přestupkem byla jízda po chodníku a nedodržování dopravního značení,“ doplnila Seifertová.

Elektrokoloběžky, které volně stojí k zapůjčení v ulicích Prahy a dalších měst, čelí v posledních letech kritice od místních obyvatel i samospráv. Kritikům se nelíbí zejména jejich špatné parkování a zanechávání na místech, kde překážejí, jízda více lidí na jedné koloběžce nebo jízda ohrožující další účastníky provozu, často chodce. Praha jedná o nějaké formě regulace, provozní manažer české pobočky Lime Václav Petr nedávno sdělil, že věří ve vznik dohody s městem. Dodal, že potíže s provozem vozítek souvisí i s nedostatečnou infrastrukturou, na jejíž budování by podle něj měly jít případné peníze vybrané od provozovatelů.