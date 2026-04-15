Zapálil byt a zamkl v něm spící sousedku, k níž se vetřel. Muže viní z pokusu o vraždu

  16:53
Muž z Prahy čelí obžalobě z pokusu o upálení sousedky. Podle státního zastupitelství se k seniorce vetřel na noc do bytu a přijal její nabídku na přespání. Nad ránem založil požár, ženu v bytě uzamkl a odešel. Vedle stíhání za pokus o vraždu čelí i obvinění z obecného ohrožení. Svým činem totiž vystavil nebezpečí i dalších několik desítek obyvatel domu. Kauzu začne příští týden projednávat pražský městský soud.
ilustrační snímek | foto: Oleksandr Sokolenko / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Incident se stal loni 14. ledna v panelovém domě na Proseku. Muž podle obžaloby zazvonil kolem půl druhé ráno u sousedky, která bydlela o patro výš. Namluvil jí, že se nemůže dostat do svého bytu.

Seniorka ho pozvala dál, ustlala mu na pohovce v obývacím pokoji a odešla spát do ložnice. Návštěvník později zapálil sirkami jak gauč, tak i koberec. Poté sebral v předsíni klíče, zvenku zamkl vstupní dveře bytu na oba zámky a klíče ukryl před domem.

V hořícím pražském bytě byla seniorka. Policie prověřuje úmysl a má podezřelého

„Takto činil s vědomím, že v pokoji bezprostředně sousedícím s místností, kde založil oheň, je přítomna nic netušící poškozená, která s ohledem na svůj vysoký věk a lokaci bytu měla velmi ztížené podmínky k úniku,“ uvedlo státní zastupitelství.

Žena dokázala včas na zápach kouře zareagovat, a když spatřila přes prosklené dveře obývacího pokoje oheň, zvládla metrové plameny uhasit přikrývkou. Zabránila tak nejen tomu, aby se požár rozšířil v bytě, ale i na chodbách a schodištích domu.

Uvnitř hořícího bytu byla seniorka. Policie viní podezřelého z obecného ohrožení

„S ohledem na to, že k založení požáru došlo v brzkých ranních hodinách, tedy v čase, kdy se většina obyvatel nacházela ve svých bytových jednotkách a spala, mohlo dojít zejména ke škodám na majetku s logicky předpokládaným vyčíslením ohrožených hodnot nejméně jeden milion korun a ke škodám na zdraví a životech osob v té době přítomných v celé obytné sekci, zejména pak 19 osob prokazatelně se nacházejících ve vyšších patrech,“ konstatovala obžaloba.

V případě prokázání viny hrozí pachateli deset až 18 let vězení. Podle dřívějších informací policie se případ stal v panelovém domě na Proseku a sousedce v té době bylo 80 let. Podezřelého muže policisté zadrželi ještě v den požáru.

Prohlédněte si novou perlu Prahy z vodní hladiny

Nejčtenější

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Dvorecký most

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

V Praze začalo blokové čištění ulic, hrozí pokuty. Přeparkujte a ušetřete tisíce

Blokové čištění ulic a chodníků v Praze (ilustrační snímek)

Praha se pustila do pravidelného blokového čištění ulic. V plánu je průběžně od 1. dubna a cílem je zbavit městské komunikace zbytků zimního posypu a dalších nečistot. Přestože dotčené ulice jsou...

15. dubna 2026  17:47

ONLINE: Pardubice - Sparta. Sedmý zápas o všechno. Kdo ve finále vyzve Třinec?

Sledujeme online
Pardubický útočník Jáchym Kondelík s pukem před Davidem Němečkam ze Sparty

Startuje sedmé semifinále hokejové extraligy. Dramatickou sérii mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne ve středu od 18 hodin poslední duel, který hráči sehrají na ledě prvního týmu základní části. Vítěz...

15. dubna 2026  17:30

Policie odložila prověřování ČAK v kauze obří zpronevěry advokátky Sukové

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vpravo) a její spoluobžalovaná dcera...

Policie odložila prověřování České advokátní komory (ČAK) související s případem advokátky Hany Sukové. kterou viní ze zpronevěry peněz svých klientů. Komora ani žádný z jejích představitelů však...

15. dubna 2026  17:21

Zapálil byt a zamkl v něm spící sousedku, k níž se vetřel. Muže viní z pokusu o vraždu

ilustrační snímek

Muž z Prahy čelí obžalobě z pokusu o upálení sousedky. Podle státního zastupitelství se k seniorce vetřel na noc do bytu a přijal její nabídku na přespání. Nad ránem založil požár, ženu v bytě uzamkl...

15. dubna 2026  16:53

Členové kutnohorské sekty měli strach z vůdce, ale věděli, co dělají, řekli znalci

Krajský soud v Praze pokračoval ve středu v projednávání případu šesti...

Členové takzvané kutnohorské sekty souzení kvůli úmrtí muže při lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku měli většinou hrůzu ze svého vůdce, ale věděli, co dělají. U hlavního líčení to...

15. dubna 2026  15:01

Hasiči zlikvidovali požár ubytovny a vyčíslili škodu. Střechu dál monitorují

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově hasiči ukončili zásah. Oheň je zlikvidovaný, na místo se ale budou vracet ke kontrole střechy pomocí termokamer. Předběžná škoda podle...

15. dubna 2026  8:25,  aktualizováno  13:43

Dělej, krev. Haló, slyšíte mě? Policisté zachránili muže, který se vážně pořezal

Policisté pomohli zachránit muže

Bleskovou záchrannou operaci mají za sebou policisté z Prahy 6. Pomáhali muži, který doma nešťastně propadl skleněnými dveřmi a zabodl si do podpaží střep. Z hluboké rány masivně krvácel a omdléval.

15. dubna 2026  13:43

OBRAZEM: Jako za starých časů. Malebná ulička uprostřed Prahy rozkvetla do krásy

Rozkvetlé jaro v legendární pražské ulici Na kocourkách.

Na první pohled nenápadná ulička Na Kocourkách ve Střešovicích skrývá jednu z nejpůvabnějších částí Prahy. Malé domky, úzké průchody i rozkvetlé stromy tu vytvářejí atmosféru staré vesnice uprostřed...

15. dubna 2026  12:01

Osmnáct let za ubodání stařenky, znalkyně zpochybnily schizofrenii obžalovaného

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září...

Za loňské ubodání devadesátileté seniorky v jejím bytě ve Kbelích dnes pražský městský soud potrestal Adama Egrta 18 lety vězení. Součástí trestu je i ústavní léčení. Osmadvacetiletý muž se k...

15. dubna 2026  11:41

Zastupitelé Kladna schválili podmínky pro dvouletou dohodu s teplárnou

Teplárna Kladno

Kladenští zastupitelé schválili dokument, který upravuje záruky v dohodě s Teplárnou Kladno o dodávkách tepla pro další dva roky. Poté město spustí vlastní zdroj, řekl ve středu novinářům kladenský...

15. dubna 2026  10:53

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč.

Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po...

15. dubna 2026  10:50

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  15. 4. 9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.