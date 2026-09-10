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Praha bude hostit první klimatický týden ve střední Evropě

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  14:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od pondělí 14. do neděle 20. září se v Praze uskuteční Climate Week Prague, první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Nabídne přes 50 akcí, mezi nimiž nebudou chybět konference, odborné semináře nebo workshopy.

Akci zahájí v pondělí ve 14:30 v Planetáriu Praha bývalá evropská komisařka pro klima Connie Hedegaardová, zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku Evropské komise a bývalý ministr životního prostředí Jan Dusík a pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který událost zaštiťuje.

Hlavní město Praha s organizátory akce úzce spolupracuje a je i součástí programu. V tiskové zprávě o tom informovala organizace Fakta o klimatu.

Akce se bude zabývat například adaptací měst na změnu klimatu, hospodařením s vodou, energetikou, stavebnictvím, zemědělstvím nebo dopravou. Od 14. do 16. září se uskuteční CEE Sustainable Finance Summit, který se zaměří na to, jak geopolitika a nástup umělé inteligence mění evropskou konkurenceschopnost.

Událost zorganizovala koalice nezávislých organizací vedená International Sustainable Finance Centre, jehož součástí jsou kromě výzkumných organizací nebo think-tanku Fakta o klimatu také banky, investoři a oborové svazy ze stavebnictví a z energetiky.

„Změna klimatu není jedno téma mezi ostatními. Je to zároveň otázka energetiky, průmyslu, financí i zdraví - a na tak široký problém nestačí opatrná debata vedená po oddělených částech. Climate Week Prague vznikl proto, aby se o něm v Praze mluvilo otevřeně a s odvahou pojmenovat i to, co je nepohodlné,“ popsala ředitelka think-tanku International Sustainable Finance Centre Linda Zeilinaová-Crossová.

Jednou z významných motivací k uspořádání akce byla podle organizátorů potřeba reagovat na projevy a dopady klimatické změny, mezi které patří například četnější vlny veder.

Zatímco v letech 1961 až 1990 bylo zaznamenáno sedm tropických nocí, při kterých teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, za posledních 35 let jich podle dat Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR bylo 165. Za stejné období také stoupla letní minima v Praze ze 13 na 15 stupňů Celsia, uvedla organizace Fakta o klimatu.

Na začátku září agentura Reuters informovala, že podle Programu OSN na ochranu životního prostředí překročí globální nárůst teplot během několika let klíčovou hranici 1,5 stupně Celsia oproti době před průmyslovou revolucí, což povede k extrémnějšímu počasí a zvýší tlak na ekosystémy, ledovce a nízko položená pobřežní města.

Kompletní seznam všech akcí Climate Week Prague lze najít na webových stránkách události včetně registrací. Část programu bude pokračovat až do 27. září.

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