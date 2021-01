Stanice metra C Vltavská bude mít druhý výstup, povede do nové čtvrti

Praha v minulosti odstranila u výstupu některé nevzhledné části a opravila umělecká díla. Nyní tam spolu s dopravním podnikem a Galerií hlavního města vytvořila dočasnou galerii pod širým nebem a umístila velkoformátové fotografie Kevina V. Tona.



„V oblasti dnešního starého nádraží Praha-Bubny se s celkovou zástavbou a výstavbou území Bubny-Zátory počítá, že výstup z metra bude dobudován. Všechny výstupy, jak budou plánovány a jsou uvažovány ve studii území, jsou zakomponovány do parteru budov,“ řekl Scheinherr.

Do budoucí okolní zástavby bude zabudován i nynější jižní výstup a jeho okolí. Rovněž bude změněno vedení kolejí a tramvaje pojedou od metra rovně podjezdem pod železnicí, nikoliv směrem k nábřeží. Také vznikne nová železniční stanice.



Směrem k nábřeží pak Praha plánuje stavbu nové budovy filharmonie, která by mohla začít nejdříve za šest let. Naopak zachováno by mělo být sousoší u výstupu z metra.

„Přemýšlíme ale, jak to tady krátkodobě proměnit, takže vznikly dva nové přechody pro chodce, zbouraly se zde zbytečné lávky a byla opravena umělecká díla Vltava a plastika fauna a flora. Snažíme se dbát na prostor pro cestující,“ řekl Scheinherr. Bude zde také každé tři měsíce instalována nová výstava.

Vltavská není jedinou stanicí pražského metra, kde byl plánován druhý výstup, ale nebyl nikdy dodělán. Podobný případ jsou Staroměstská či Strašnická na trase linky A. V případě Staroměstské si město nechává dělat studii vybudování výstupu.



„Výsledky ještě nemáme, je to u projektanta,“ řekl Scheinherr. Podle něj město spíše uvažuje o dobudovávání bezbariérových výstupů. Pokud by některý ze vstupů měl být doděláván, zřejmě tak bude formou výtahu, jako je tomu na Národní třídě na trase B.