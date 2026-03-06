Botanická zahrada ve sporu o Fata Morganě neuspěla, Ústavní soud stížnost zamítl

Autor: ,
  9:41
Botanická zahrada hlavního města Prahy neuspěla s ústavní stížností ve sporu s architektem Zdeňkem Deylem. Justice přiznala Deylovi téměř 270 tisíc korun plus úroky za neoprávněné užití autorského díla, konkrétně projektu na výstavbu skleníku Fata Morgana. Soudní spor se vlekl přes 20 let, Ústavní soud poslední stížnost označil za neopodstatněnou.
Skleník Fata Morgana

Skleník Fata Morgana | foto: Botanická zahrada

Některé druhy vietnamských orchidejí si můžete prohlédnout na snímcích...
Noční prohlídky ve skleníku Fata Morgana v trojské botanické zahradě.
Tropický skleník Fata Morgana v botanické zahradě v Troji
Fata Morgana
6 fotografií

Zahrada poukazovala na nesprávnou aplikaci autorského zákona. Justice podle ní chybně posoudila projektovou dokumentaci jako autorské dílo. Stížnost kritizovala také procesní vady, nesprávnou kvalifikaci nároku a zmiňovala možnost promlčení.

„Napadenými rozhodnutími nebyla porušena základní práva stěžovatelky,“ konstatoval Ústavní soud (ÚS) v usnesení.

Zahrada, která je příspěvkovou organizací města, uzavřela s Deylem smlouvu v roce 1996. O tři roky později, ještě před dokončením díla, od kontraktu odstoupila.

Některé druhy vietnamských orchidejí si můžete prohlédnout na snímcích vystavených před skleníkem Fata Morgana.
Noční prohlídky ve skleníku Fata Morgana v trojské botanické zahradě.
6 fotografií

Skleník vyšel na 200 milionů korun, oproti původním odhadům se prodražil téměř desetinásobně. Podle architekta se to stalo i kvůli změnám, které zahrada v projektu nechala provést poté, co s ním ukončila spolupráci. Deyl tvrdil, že provedené změny měl možnost vidět až jako platící návštěvník, s řadou z nich nesouhlasil.

O tom, že nastal zásah do autorského díla, rozhodly soudy už před několika lety. Přiznaná suma se ale měnila, stejně jako právní hodnocení případu a náhled na povahu Deylova nároku. Architekt původně žádal přes 1,5 milionu korun. Vrchní soud v Praze částku po mnoha zvratech stanovil zhruba na 268 tisíc korun.

Spor kvůli Fata Morganě bude pokračovat, NS vyhověl dovolání botanické zahrady

Skleník Fata Morgana byl v minulosti příčinou dalších soudních sporů. Zahrada po architektovi požadovala vrátit 2,5 milionu korun, které mu vyplatila jako zálohu na projektovou dokumentaci. Justice nakonec dospěla k závěru, že suma Deylovi náleží za práci vykonanou před ukončením smlouvy a jako náhrada vynaložených nákladů.

V jiném sporu se Deyl domáhal zaplacení víceprací. Spor skončil počátkem roku 2015 smírem, podle nějž měl architekt dostat přes 1,1 milionu korun.

Vstoupit do diskuse

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů komplikuje i provoz autobusů

Požár jeřábu v Jílovišti zastaví tah na Prahu na zhruba dvě hodiny (6. března...

Profesionální i dobrovolní hasiči v pátek ráno vyjížděli k požáru jeřábu mezi Lipencemi a Jílovištěm v okrese Praha-západ. Zásah hasičů uzavřel tah z jihu Prahy na Mníšek pod Brdy, který přechází v...

6. března 2026  8:52,  aktualizováno  10:12

Botanická zahrada ve sporu o Fata Morganě neuspěla, Ústavní soud stížnost zamítl

Skleník Fata Morgana

Botanická zahrada hlavního města Prahy neuspěla s ústavní stížností ve sporu s architektem Zdeňkem Deylem. Justice přiznala Deylovi téměř 270 tisíc korun plus úroky za neoprávněné užití autorského...

6. března 2026  9:41

Devět nakažených žloutenkou z pražské restaurace. Onemocněli štamgasti i majitel

Ilustrační fotografie

Hygienici odhalili v jedné z restaurací v Praze 6 ohnisko žloutenky typu A, onemocnělo jí devět lidí včetně jejího majitele. Odborníci v provozovně zjistili nevyhovující osobní i provozní hygienu,...

5. března 2026  14:55,  aktualizováno  17:58

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

5. března 2026  17:47

Agresivní muž blokoval MHD, se staženými kalhotami zmateně pobíhal po zastávce

Muž pod vlivem drog blokoval MHD

Pozdvižení na autobusové zastávce Kačerov v Praze vyvolal v úterý večer agresivní muž. Podle svědků napadal kolemjdoucí a bránil v odjezdu autobusu, do kterého se následně snažil dostat násilím. Na...

5. března 2026  15:55

Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...

5. března 2026  15:18

Na mariánský sloup někdo načmáral antikřesťanské symboly, vandala hledá policie

Neznámý pachatel posprejoval tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na...

Neznámý pachatel posprejoval v noci na čtvrtek tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Na jeden vyobrazil kříž, na druhý rovnítko a na třetí hákový kříž. Obrazce...

5. března 2026  15:17

Zanedlouho bude hotovo. Demolice mostu Šmejkalka na D1 jde do finále

Demolice mostu Šmejkalka na D1

Stavbaři, kteří opravují most Šmejkalka na dálnici D1 u Senohrab, končí s demolicí poloviny nosné konstrukce ve směru na Prahu. Následovat bude výstavba nové části mostu. Auta projíždějí úsekem v...

5. března 2026  15:13

Jedna z nejlepších služeb. Pražané v průzkumu ocenili MHD, chválí rychlost i jízdné

ilustrační snímek

Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) nejvíce oceňují...

5. března 2026  14:50

Ženu sledovali domů, tam jí surově strhli kabelku. Lupiče zadržela policie

Policie zatkla muže, kteří před tím přepadli a okradli ženu

Pražští kriminalisté zadrželi dvojici mužů, kteří přepadli pětašedesátiletou ženu a oloupili ji o kabelku, čímž jí způsobili škodu ve výši téměř čtyř tisíc korun. Okamžik přepadení zaznamenala kamera...

5. března 2026  13:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policejní dron v akci. Nemocný muž se ztratil v lese, k tragédii chybělo málo

Pomocí dronu zachránili lidský život.

Pražští policisté zveřejnili video ze zásahu, při němž pomohl policejní dron s termovizí vypátrat pohřešovaného muže v Malešickém lese. Díky rychlé akci hlídek se podařilo zabránit tragédii. Seniora...

5. března 2026  12:43

Výpadek napájení uzavřel Komořanský tunel. Silničáři zjišťují příčiny

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a...

Silničáři dnes okolo poledne kvůli technickým problémům uzavřeli Komořanský tunel na jihu Prahy. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se jednalo o problémy s napájením. V místě se tvořily dlouhé...

5. března 2026  11:49,  aktualizováno  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.