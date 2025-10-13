Závažné ohrožení občanů. Vedení Prahy 8 se diví vycházce pro vraha a klade otázky

Muž, který minulý rok v nepříčetnosti vraždil, odešel na vycházku minulý pátek a policie ho vypátrala v sobotu po poledni. Podle Grose šlo o závažné ohrožení občanů, za které nese odpovědnost vedení nemocnice a příslušné státní orgány.
„Je naprosto nepochopitelné, že lékař mohl povolit vycházku jedinci, který bez zjevného důvodu v minulosti usmrtil náhodně vybraného občana, aniž by byla zajištěna minimální ochrana veřejnosti,“ uvedl starosta.
Místostarosta Vítek doplnil, že nejde o ojedinělý incident a za poslední měsíc jde o třetí podobnou situaci, byť tato byla nejzávažnější.
Pacienta, který se v pátek nevrátil z vycházky, loni soud do léčebny umístil poté, co v nepříčetném stavu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se přiznal i k vraždě muže, jehož tělo našli policisté o několik dní dříve u Kyjského rybníka.
Gros a Vítek se v dopise ptají, jaká kritéria a odborná posouzení odůvodnila povolení vycházky vysoce nebezpečnému pacientovi a jak bude nemocnice garantovat, že se podobný incident nebude opakovat.
Dále kladou otázky, proč u pachatelů nejzávažnějších trestných činů, u kterých existuje riziko ohrožení veřejnosti, není standardně požadována detence místo ústavní léčby, a jaké mechanismy státní zastupitelství uplatňuje, aby byla zajištěna bezpečnost občanů.
Psychiatrická nemocnice Bohnice v neděli na svém webu uvedla, že muže pouštěla na vycházky opakovaně s cílem testování, zda je schopný života ve společnosti, což je standardní součást léčby. Podle zařízení u muže ochranná léčba splnila svůj účel a je stabilizovaný, pod medikací a dlouhodobě se nejeví jako nebezpečný sobě ani okolí.