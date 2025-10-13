Závažné ohrožení občanů. Vedení Prahy 8 se diví vycházce pro vraha a klade otázky

  14:02
Vedení Prahy 8 je znepokojeno víkendovým incidentem, při kterém se z povolené vycházky nevrátil do psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebezpečný pacient, který trpí schizofrenií. Starosta městské části Ondřej Gros (ODS) a místostarosta Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu 8) společně odeslali vedení nemocnice a Nejvyššímu státnímu zastupitelství otevřený dopis, kde žádají vysvětlení a garance, že se podobný případ nebude opakovat.
Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích | foto: Michal SváčekMAFRA

Muž, který minulý rok v nepříčetnosti vraždil, odešel na vycházku minulý pátek a policie ho vypátrala v sobotu po poledni. Podle Grose šlo o závažné ohrožení občanů, za které nese odpovědnost vedení nemocnice a příslušné státní orgány.

„Je naprosto nepochopitelné, že lékař mohl povolit vycházku jedinci, který bez zjevného důvodu v minulosti usmrtil náhodně vybraného občana, aniž by byla zajištěna minimální ochrana veřejnosti,“ uvedl starosta.

Místostarosta Vítek doplnil, že nejde o ojedinělý incident a za poslední měsíc jde o třetí podobnou situaci, byť tato byla nejzávažnější.

Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží

Pacienta, který se v pátek nevrátil z vycházky, loni soud do léčebny umístil poté, co v nepříčetném stavu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se přiznal i k vraždě muže, jehož tělo našli policisté o několik dní dříve u Kyjského rybníka.

Gros a Vítek se v dopise ptají, jaká kritéria a odborná posouzení odůvodnila povolení vycházky vysoce nebezpečnému pacientovi a jak bude nemocnice garantovat, že se podobný incident nebude opakovat.

Schizofrenického vraha pouštěla léčebna na vycházky pravidelně, testovala ho

Dále kladou otázky, proč u pachatelů nejzávažnějších trestných činů, u kterých existuje riziko ohrožení veřejnosti, není standardně požadována detence místo ústavní léčby, a jaké mechanismy státní zastupitelství uplatňuje, aby byla zajištěna bezpečnost občanů.

Psychiatrická nemocnice Bohnice v neděli na svém webu uvedla, že muže pouštěla na vycházky opakovaně s cílem testování, zda je schopný života ve společnosti, což je standardní součást léčby. Podle zařízení u muže ochranná léčba splnila svůj účel a je stabilizovaný, pod medikací a dlouhodobě se nejeví jako nebezpečný sobě ani okolí.

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

