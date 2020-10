Bobr uvízl v Malé říčce ve Stromovce, musela zakročit záchranná stanice

Na začátku října ve Stromovce na slepém rameni Vltavy uvíznul mladý bobr evropský. Pracovníkům ze Zachranné stanice se ho podařilo dopravit do bezpečí a znovu vypustit do volné přírody. Není to první takový případ, ke kterému byli záchranáři zavoláni.