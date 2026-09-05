Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sídliště v Praze dostanou více sdílených kol. Umístění na periferii komplikuje terén

Autor:
  9:22
Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem.

Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem. | foto: Anna BoháčováMAFRA

Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem.
Sdílená kola, Praha
Sdílená kola stále parkují, kde nemají. Stojí na rovnoběžných čarách a blokují...
Sdílená kola stále parkují, kde nemají. Stojí na rovnoběžných čarách a blokují...
8 fotografií
Lidé si od příštího roku v aplikaci Lítačka půjčí sdílená kola častěji. Momentálně se mohou projet dvakrát denně na 15 minut zdarma, denní počet jízd se však zdvojnásobí na čtyři. Město chce provozovatele také motivovat, aby se více zaměřili na sídliště a okrajové části metropole, kde podle místních radnic kola chybějí.

O úpravě systému bikesharingu v hlavním městě jsme psali zde.

„Je to určitě dobrý krok k podpoře cyklistiky. Sdílená kola velmi často využívají mladí lidé, kteří vlastní kolo nemají. Dostat bikesharing z centra tam, kde kola nebudou používat jen turisté, je určitě dobře,“ uvedl pro MF DNES expert na cyklodopravu Daniel Mourek.

Podle odborníků však není ani tak důležité, kde kola budou stát, jako spíše to, jak daleko to mají jezdci k přestupu na MHD.

„Sdílená kola je možné využít také na sídlištích, téměř tu ale nejsou.“

Michal Kalina, spolek AutoMat

„Je možné, že v některých lokalitách bude zpočátku menší poptávka nebo je jejich provoz logisticky náročnější,“ sdělil Michal Kalina ze spolku AutoMat. V některých částech Prahy jsou sdílená kola zatím jen výjimečně. „Týká se to například Bohnic, Lhotky či Kamýku. Nedostatečně pokryté jsou i Strašnice, Záběhlice nebo Černý Most,“ dodal Kalina.

Radnice jsou nespokojené

Lepší dostupnost by ocenily i městské části. „Problém je v tom, že Kobylisy a Bohnice jsou do kopce. Takže cyklisté sjedou do Ládví, ale zpátky už nepojedou. Provozovatele je tak potřeba motivovat, aby kola vraceli tam, kde je lidé využívají,“ vysvětlil radní pro dopravu Martin Jedlička.

Podle expertů by v kopcovitém terénu pomohlo větší využití elektrokol, která nabízejí všichni tři hlavní provozovatelé – vedle společností Rekola a Nextbike zapojených do PID také Lime.

Sdílená kola až čtyřikrát denně, ale s omezením. Praha upravuje systém bikesharingu

Praze 6 naopak vadí, že sdílená kola nejsou k dispozici všude. „Kromě Hradčanské a Dejvické nejsou skoro k dispozici,“ upozornil radní Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Nevyužitou lokalitou jsou podle něj Petřiny. „Sídliště je rovinaté a stanice metra uprostřed. Kola by tedy sloužila svému účelu, tedy pro poslední kilometr od metra k bydlišti a zpět,“ dodal Hrubeš.

Samotní provozovatelé se k rozhodnutí magistrátu staví optimisticky. „Na periferii je mnohdy lepší infrastruktura. Je ale otázkou, jak Prahu pokrýt, aby ke službě měl přístup každý, kdo by ji chtěl použít,“ popsal mluvčí růžových kol Rekola Jan Střecha.

Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem.
Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem.
Sdílená kola, Praha
Sdílená kola stále parkují, kde nemají. Stojí na rovnoběžných čarách a blokují chodníky.
8 fotografií

Momentálně si lidé mohou přes Lítačku vypůjčit kola od provozovatelů Rekola a Nextbike, kterým ale v říjnu končí smlouva. Nově by se tak do služby mohla zapojit i firma Lime.

„Rozšíření na periferii města je pro nás reálné, půjde to ale jen postupně. Okrajové části Prahy mají jinou hustotu zástavby, jiný charakter cest i odlišnou poptávku než centrum,“ doplnil generální ředitel Lime pro Česko Václav Petr.

Sdílená kola v Praze stále stojí, kde nesmějí. Pomoct má nová mapa parkovišť

Vracet kola na stanoviště je také složitější, a to zvlášť v kopcovitém terénu, mohou zde však sloužit jako alternativa k MHD. Magistrát bikesharing podporuje dlouhodobě a v následujících dvou letech chce do propojení služby s Pražskou integrovanou dopravou investovat 50 milionů korun.

Městské části si však často stěžují, že jezdci parkují neukázněně. Děje se to i přesto, že magistrát v říjnu nastavil pravidla parkování, která ovšem v praxi nefungují.

Sdílená kola jezdci odstavují na rovnoběžných čarách, kde kvůli přehlednosti provozu nesmí stát ani auto, překážejí i na chodnících a přechodech pro chodce. Vyhrazená místa k parkování totiž vidí jezdec jen na virtuální mapě. „Aby služba fungovala, musí být místo k parkování jasně označené nejen v aplikaci,“ upozornil Mourek.

Mapa parkovacích míst

Na to se má zaměřit nový program městské firmy Operátor ICT. Na základě této mapy Technická správa komunikací vyznačí na ulici místa určená k parkování, kterých je ve městě stále nedostatek.

„V plánu je jednotně vyznačit všechna místa, která budou zařazena do finálního seznamu,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Místa se postupně vyznačují už nyní. „Záleží ale také na jejich umístění. My je totiž využít můžeme, ale nemáme to nařízené,“ dodal Střecha.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vždyť vede centrem a zas vynechává sever města, zlobí se Pražané na nové metro E

ilustrační snímek

Zase vede centrem, zbytečně spojuje stanice a sever Prahy úplně pomíjí. To jsou nejčastější výtky Pražanů k plánu na novou trasu metra. Původně měla být okružní, ale protože na sever nezavítá, je z...

Po 46 letech projela tramvaj podél muzea směr Václavské náměstí

„Pomeranč“ otestoval zrekonstruovanou tramvajovou trať nad Muzeem a projel i...

Pražané po 46 letech mohli spatřit tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Stalo se tak během testování stávající, ale zrekonstruované nedaleké trati ve Škrétově ulici...

Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit...

Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé

Kamera zachytila pád sedmiletého chlapce do kolejiště metra a jeho záchranu

Absolutní respekt. Hrdina. Obdivnými reakcemi zahrnuli lidé neznámého cizince, který pohotově skočil pro sedmiletého chlapce do kolejiště metra. Turista neváhal a zvládl dítě během několika sekund...

Sídliště v Praze dostanou více sdílených kol. Umístění na periferii komplikuje terén

Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem.

Lidé si od příštího roku v aplikaci Lítačka půjčí sdílená kola častěji. Momentálně se mohou projet dvakrát denně na 15 minut zdarma, denní počet jízd se však zdvojnásobí na čtyři. Město chce...

5. září 2026  9:22

Tunelbusem jezdí víc lidí do Dejvic, ukazují první data. Obsazenost narůstá. A co zpoždění?

Premium
Zkušební jízda autobusem 145 tunelovým komplexem Blanka (srpen 2026)

Hromadí se na Dejvické cestující z tunelbusu? To nejspíš ne, nicméně první data z provozu této autobusové linky tunelem Blanka ukazují, že právě sem se denně přepraví víc lidí než na opačnou konečnou...

4. září 2026  18:09

Převrácení panceřované tatry policie prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti

21. Tankový den v Lešanech připomněl 80. výročí konce druhé světové války

Policisté prověřují sobotní převrácení pancéřovaného vozidla Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v areálu Vojenského technického muzea a...

4. září 2026  17:52

Mladík dostal výjimečný trest. Přítelkyně týral, jednu zapálil, zdrogoval nezletilou

Obžalovaný Jiří Junek u Městského soudu v Praze (4. září 2026)

Soud uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi, který se přiznal k tomu, že po několikaměsíčním týrání polil benzinem a zapálil v pražském bytě svou...

4. září 2026  13:59,  aktualizováno  16:47

Trať nad Muzeem dostala poslední razítko, tramvaje se sem vrací o půl roku dřív

Zprovoznění tramvajové trati nad Národním muzeem po několikaleté rekonstrukci....

Po rekonstrukci trati se do centra Prahy vrací tramvaje, které spojí zastávky oblast kolem I. P. Pavlova a Vinohradskou ulici. Je to o půl roku dřív proti plánu. Trať bude zároveň součástí nově...

4. září 2026  14:46

Policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích. V Rumunsku zadržela tři cizince

Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který...

Výbuch, krádež 300 tisíc korun a pak úprk na elektrokoloběžkách. Takto se v květnu odehrálo vloupání do bankomatu v pražských Kunraticích. Policie nyní případ objasnila, dva cizinci podezřelí z...

4. září 2026  12:58

Uzavírky pro auta i tramvaje. Běžecké závody omezí dopravu v centru Prahy

Záběr ze závodu Birell Grand Prix Praha 2025

Řidiči v Praze budou v sobotu muset svou jízdu přizpůsobit uzavírkám, které budou platit zhruba od 16:00 do 22:00. Omezení v dopravě kvůli běžeckému závodu Birell Grand Prix Praha pro elitní i...

4. září 2026  11:54

Mimořádná akce na Vyšehradě připomene výročí úmrtí ambiciózní české královny

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Requiem, schránka s ostatky, přednáška, ale například i unikátní exkurze na střechu baziliky sv. Petra a Pavla. Také to představí mimořádnou ženu raného středověku, Svatavu Polskou z piastovského...

4. září 2026  11:30

Nové dresy ukrylo Kladno do kontejneru, odhalilo je po Spartě. Mají neonový efekt

Dres hokejových Rytířů Kladno pro extraligový ročník 2026/27. Jakub Konečný...

Mystické představení nových dresů trochu ve formátu únikovky. Hokejoví Rytíři Kladno je ukryli na více než týden do zakódovaného kontejneru před ČEZ stadionem, otevřel ho vítěz fanouškovské soutěže...

4. září 2026  9:55

Muž zkolaboval na stavbě. Život mu zachránili pohotoví policisté

Policisté pomohli zachránit život muže, který zkolaboval na stavbě

Dvojice cizineckých policistů koncem srpna promptně zasáhla a zachránila tak život šedesátiletému muži, který zkolaboval na stavbě a zastavil se mu oběh. Ani sekundu neváhali, převzali srdeční masáž...

4. září 2026  9:07

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Když smrt číhá blízko. Čety energetiků berou do ruky dráty, kterými proudí tisíce voltů

Pracovníci čet pod napětím ve Smečně na Kladensku instalovali prvky, které při...

Jsou kompletní. Společnost ČEZ Distribuce dokončila budování svých čet práce pod napětím. V celém Česku je jich nyní dvacet, z toho pět jich pokrývá distribuční síť ve středních Čechách. Je to...

4. září 2026  7:30

V lese v Kladně kdosi zapomněl psa, strážníci ho našli uvázaného ke kládě

Pes uvázaný v lesoparku Bažantnice v Kladně (3. září 2026)

Městská policie v Kladně dostala do péče dalšího opuštěného psa. Oznámení strážníci řešili ve čtvrtek s tím, že pes byl uvázán u klády v lesoparku Bažantnice.

4. září 2026  6:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.