Sídliště v Praze dostanou více sdílených kol. Umístění na periferii komplikuje terén

O úpravě systému bikesharingu v hlavním městě jsme psali zde.
„Je to určitě dobrý krok k podpoře cyklistiky. Sdílená kola velmi často využívají mladí lidé, kteří vlastní kolo nemají. Dostat bikesharing z centra tam, kde kola nebudou používat jen turisté, je určitě dobře,“ uvedl pro MF DNES expert na cyklodopravu Daniel Mourek.
Podle odborníků však není ani tak důležité, kde kola budou stát, jako spíše to, jak daleko to mají jezdci k přestupu na MHD.
„Sdílená kola je možné využít také na sídlištích, téměř tu ale nejsou.“
Michal Kalina, spolek AutoMat
„Je možné, že v některých lokalitách bude zpočátku menší poptávka nebo je jejich provoz logisticky náročnější,“ sdělil Michal Kalina ze spolku AutoMat. V některých částech Prahy jsou sdílená kola zatím jen výjimečně. „Týká se to například Bohnic, Lhotky či Kamýku. Nedostatečně pokryté jsou i Strašnice, Záběhlice nebo Černý Most,“ dodal Kalina.
Radnice jsou nespokojené
Lepší dostupnost by ocenily i městské části. „Problém je v tom, že Kobylisy a Bohnice jsou do kopce. Takže cyklisté sjedou do Ládví, ale zpátky už nepojedou. Provozovatele je tak potřeba motivovat, aby kola vraceli tam, kde je lidé využívají,“ vysvětlil radní pro dopravu Martin Jedlička.
Podle expertů by v kopcovitém terénu pomohlo větší využití elektrokol, která nabízejí všichni tři hlavní provozovatelé – vedle společností Rekola a Nextbike zapojených do PID také Lime.
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Sdílená kola až čtyřikrát denně, ale s omezením. Praha upravuje systém bikesharingu
Praze 6 naopak vadí, že sdílená kola nejsou k dispozici všude. „Kromě Hradčanské a Dejvické nejsou skoro k dispozici,“ upozornil radní Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Nevyužitou lokalitou jsou podle něj Petřiny. „Sídliště je rovinaté a stanice metra uprostřed. Kola by tedy sloužila svému účelu, tedy pro poslední kilometr od metra k bydlišti a zpět,“ dodal Hrubeš.
Samotní provozovatelé se k rozhodnutí magistrátu staví optimisticky. „Na periferii je mnohdy lepší infrastruktura. Je ale otázkou, jak Prahu pokrýt, aby ke službě měl přístup každý, kdo by ji chtěl použít,“ popsal mluvčí růžových kol Rekola Jan Střecha.
Momentálně si lidé mohou přes Lítačku vypůjčit kola od provozovatelů Rekola a Nextbike, kterým ale v říjnu končí smlouva. Nově by se tak do služby mohla zapojit i firma Lime.
„Rozšíření na periferii města je pro nás reálné, půjde to ale jen postupně. Okrajové části Prahy mají jinou hustotu zástavby, jiný charakter cest i odlišnou poptávku než centrum,“ doplnil generální ředitel Lime pro Česko Václav Petr.
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Sdílená kola v Praze stále stojí, kde nesmějí. Pomoct má nová mapa parkovišť
Vracet kola na stanoviště je také složitější, a to zvlášť v kopcovitém terénu, mohou zde však sloužit jako alternativa k MHD. Magistrát bikesharing podporuje dlouhodobě a v následujících dvou letech chce do propojení služby s Pražskou integrovanou dopravou investovat 50 milionů korun.
Městské části si však často stěžují, že jezdci parkují neukázněně. Děje se to i přesto, že magistrát v říjnu nastavil pravidla parkování, která ovšem v praxi nefungují.
Sdílená kola jezdci odstavují na rovnoběžných čarách, kde kvůli přehlednosti provozu nesmí stát ani auto, překážejí i na chodnících a přechodech pro chodce. Vyhrazená místa k parkování totiž vidí jezdec jen na virtuální mapě. „Aby služba fungovala, musí být místo k parkování jasně označené nejen v aplikaci,“ upozornil Mourek.
Mapa parkovacích míst
Na to se má zaměřit nový program městské firmy Operátor ICT. Na základě této mapy Technická správa komunikací vyznačí na ulici místa určená k parkování, kterých je ve městě stále nedostatek.
„V plánu je jednotně vyznačit všechna místa, která budou zařazena do finálního seznamu,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Místa se postupně vyznačují už nyní. „Záleží ale také na jejich umístění. My je totiž využít můžeme, ale nemáme to nařízené,“ dodal Střecha.