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V krizi v Praze? Jen od pondělí do pátku, o víkendu bez pomoci

Jana Sobíšková
  11:02

Tam a zpět. Záchranáři přivolaní k osobě, která se o víkendu ocitne v sociální nouzi, jezdí do nemocnice a někdy zase zpět. Žena okradená o vozík jim adresu vysazení sama udala. | foto: Ivana Faryová, MF DNES

Byl víkend, když invalidní bezdomovkyni někdo ukradl vozík. Ženě lezoucí po chodníku si povšimli městští policisté, kteří jí chtěli zavolat pomoc. To se jim však nepodařilo. Nefungoval ani kontakt, který měli pro tyto účely oficiálně k dispozici.

Neziskových organizací zaměřujících se na pomoc lidem v různých podobách nouze, často dotovaných z veřejných peněz, jsou v hlavním městě stovky, jejich telefony však v neděli zvonily marně, i ty mobilní.

Tento případ však ukázal, že sociální pomoc v nouzi je v metropoli mimo pracovní dny nedosažitelná.

„Je to vážně problém, o víkendu tato pomoc dostupná skutečně není,“ okomentoval událost pracovník v terénních službách pražského Centra sociálních služeb Petr Fenik. I na něj je na webu uvedené číslo, ale ani on telefon nezvedl.

Až v pondělí volal zpět. Podle něj by však ženě stejně neuměli pomoci ani v pracovní dny. Jejich jediný invalidní vozík věnovali jedné z fakultních nemocnic, která o něj požádala. „Máme terénní vůz, kterým můžeme člověka převézt například do stacionáře nebo některé jiné organizace, ale dotyčný musí být schopný bez asistence do vozu nastoupit, zvládnout sám toaletu, najíst se, obléci se,“ popsal Fenik pravidla s tím, že navíc nemají kapacitu pro nové klienty.

Strážníci nakonec v obavě o ženino zdraví zavolali záchranku, která ji odvezla do nemocnice.

Správně je volat záchranáře

Koordinátorka z Centra sociálních služeb pověřená vedením terénních programů, Eva Stehlíková, slova Petra Fenika potvrdila. Na území hlavního města působí několik terénních programů, ale většina funguje pouze během pracovních dní.

„V obdobných situacích, zejména pokud dochází k omezení pohyblivosti a existuje potenciální riziko ohrožení zdraví či bezpečnosti osoby, je standardním postupem kontaktování složek, které mají kompetenci a kapacitu situaci bezprostředně řešit, zejména zdravotnické záchranné služby nebo městské policie,“ poradila postup.

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Městští policisté podle ní postupovali správně, když se jim v neděli nepodařilo sehnat žádnou pomoc. „Nikde jim nevzali telefon, narazili i na neexistující číslo,“ popsala svědkyně, která celou událost pozorovala, včetně odvozu bezdomovkyně sanitkou.

Mluvčí pražské záchranky Karel Kirs sdělil, že v takových případech vozí pacienta do blízkého zdravotnického zařízení. Nemocnice Na Františku však ženu po kontrole zdravotního stavu hned propustila, podle zjištění iDNES.cz ji sanitka vysadila na témže místě, odkud ji odvezla. Na dotaz redakce nemocnice nereagovala.

Skrytá síť pomoci

Že o víkendech funguje většina sociálních služeb v Praze v omezeném režimu a možnosti okamžité terénní pomoci jsou výrazně omezené, připustila také Tereza Melišová, mluvčí pražské Armády spásy. Podotkla, že ani tato organizace nemá vlastní víkendový terénní výjezd ani nonstop krizový kontakt pro podobné akutní situace.

„Pokud by nás ale kontaktovala policie, snažili bychom se pomoci podle konkrétní situace člověka,“ uvedla Melišová.

„Poskytli bychom součinnost a pomohli situaci koordinovat v rámci dostupné sítě sociálních služeb v Praze, včetně kontaktování organizací, které zajišťují pomoc lidem bez domova i o víkendech,“ dodala. Policisté by následně na Armádou spásy vyjednanou adresu člověka převezli.

Podobně mimořádné situace, které svým charakterem přesahují běžný rámec poskytovaných služeb, nejsou podle vedoucí terénních programů Centra sociálních služeb jejich pracovníkům neznámé.

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„Je však důležité rozlišovat kompetence jednotlivých typů služeb. Terénní a nízkoprahové sociální služby nemohou nahrazovat pobytové sociální služby, zařízení se zvýšenou mírou péče ani další specializované formy podpory, jejichž kapacity jsou v současnosti dlouhodobě nedostatečné,“ zdůraznila Stehlíková.

Redakce iDNES.cz se na případ ptala také Prahy 8, v níž k situaci došlo. Mluvčí tamní radnice Martin Šalek konstatoval, že strážníci s ohledem na víkendové možnosti postupovali správně, když přivolali záchrannou službu. „Ta je v takových případech jedinou nepřetržitě dostupnou složkou schopnou zajistit akutní pomoc,“ ozřejmil.

„Je to otázka peněz“

Systém sociálních služeb v Praze je podle Šalka nastaven tak, že není zaveden pohotovostní režim o víkendech. „Otázka dostupnosti služeb o víkendech úzce souvisí s financováním sociálních služeb,“ dodal.

Podle Lenky Mottlové, asistentky náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandry Udženiji však nouzová a nonstop fungující čísla na pomocné organizace v metropoli dostupná jsou a znají je všichni záchranáři. „Jinak by síť služeb nefungovala a celý systém pomoci by se zhroutil,“ upozornila.

Na webu Centra sociálních služeb je podle ní k dispozici nonstop číslo na humanitární pomoc.

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