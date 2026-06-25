Popis incidentu pohledem údajně napadené strany koluje v příspěvcích na Facebooku a X, kde ho zaznamenala i redakce iDNES.cz. Dění na benzince popisuje otec jedné dívek, která byla účastnicí konfliktu. Podepsal se jako Sergej.
V noci z 19. na 20. června si jeho dcera s několika přáteli byla koupit občerstvení a alkohol na zmíněné čerpací stanici.
„Při nákupu tří hot dogů a láhve šampaňského je zaměstnanec čerpací stanice připravil o 300 korun na vrácených penězích,“ píše Sergej. Jedna z kamarádek poté na omyl upozornila. Obsluha za kasou je prý sprostě odbyla se slovy „Vypadněte odsud, zas*aní Ukrajinci.“
Policista uvedl, že vedoucí pracovník, který má ke kamerám přístup, nepřijede, protože nechce, aby se tato situace medializovala.