Barrandovský most je po opravách před otevřením. Probíhají zátěžové zkoušky

Objízdné trasy během zátěžové zkoušky Za uzavřenou nájezdovou větev z Modřanské ulice bude vedena z Modřanské ulice nájezdovou větví na Jižní spojku ve směru na Brno, po Jižní spojce, sjezdem do Sulické ulice, ulicí v Podzámčí a dále na Jižní spojce ve směru na Barrandovský most. Za uzavřenou výjezdovou větev na ulici K Barrandovu a na ulici Strakonickou ve směru na Strakonice bude vedena po Strakonické ulici ve směru do centra k vratné rampě Lihovar a odtud zpět po Strakonické ulici ve směru na Strakonice a do ulice K Barrandovu.

Za uzavřenou nájezdovou větev ze Strakonické ulice na Barrandovský most zůstává zachována ze 4. etapy, tj. po Strakonické ulici ve směru do centra k vratné rampě Lihovar a odtud na Barrandovský most.



Zdroj: Barrandak.cz