Na místo ihned po obdržení oznámení vyjeli policisté, hasiči i záchranáři. Hasiči po příjezdu úzce spolupracovali se záchranáři a zajistili havarovaná vozidla, ze kterých po silnici vytékaly motorové kapaliny.
Motorka po střetu zůstala zaklíněná pod osobním autem.
Zraněnou motorkářku si do péče převzali záchranáři, kteří jí následně převezli do nemocnice. Kvůli zásahu složek integrovaného záchranného systému byla doprava v místě nehody řízena kyvadlově.
„Přesné okolnosti a příčinu srážky nadále vyšetřujeme,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.