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Při nehodě vozu údržby a dodávky se zranili oba řidiči, policie hledá svědky a záznamy z kamer

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  14:05

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V noci na úterý se na Štěrboholské spojce v Praze stala vážná nehoda. (6. října 2026) | foto: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Policie hledá svědky a kamerové záznamy týkající se noční nehody na Štěrboholské spojce v Praze. Při střetu dodávky s vozem údržby se zranili dva lidé, jeden z nich těžce. Vyšetřovatelé nyní potřebují zjistit, co se před nárazem přesně stalo.

Nehoda se stala kolem půl čtvrté ráno v úterý ve směru do centra, na Štěrboholské spojce nedaleko přemostění s ulicí Národních hrdinů.

Ford Transit v tu dobu jel od Českobrodské ulice a podle dosavadních zjištění v levém pruhu zezadu narazil do vozidla, které na silnici provádělo údržbu.

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Řidiče dodávky museli záchranáři z havarovaného vozu vyprostit. Kvůli vážným zraněním ho následně vrtulník přepravil do nemocnice. Druhého řidiče odvezli zdravotníci do nemocnice sanitkou.

S nehodou přišlo také omezení provozu. Štěrboholská spojka zůstala více než hodinu uzavřená a škoda na obou vozidlech se podle prvního odhadu vyšplhala na 1,3 milionu korun.

Policie teď hledá především řidiče, kteří místem projížděli v době nehody. Důležitý může být i záznam z palubní kamery, i když samotný střet nezachycuje, policistům může totiž pomoci také obraz situace na silnici těsně před nehodou.

Stejně tak mohou pomoci záběry z bezpečnostních kamer z okolí. Kdo má informace nebo záznam, který by mohl objasnit průběh nehody, může kontaktovat policii na lince 158.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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