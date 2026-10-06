Nehoda se stala kolem půl čtvrté ráno v úterý ve směru do centra, na Štěrboholské spojce nedaleko přemostění s ulicí Národních hrdinů.
Ford Transit v tu dobu jel od Českobrodské ulice a podle dosavadních zjištění v levém pruhu zezadu narazil do vozidla, které na silnici provádělo údržbu.
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Řidiče dodávky museli záchranáři z havarovaného vozu vyprostit. Kvůli vážným zraněním ho následně vrtulník přepravil do nemocnice. Druhého řidiče odvezli zdravotníci do nemocnice sanitkou.
S nehodou přišlo také omezení provozu. Štěrboholská spojka zůstala více než hodinu uzavřená a škoda na obou vozidlech se podle prvního odhadu vyšplhala na 1,3 milionu korun.
Policie teď hledá především řidiče, kteří místem projížděli v době nehody. Důležitý může být i záznam z palubní kamery, i když samotný střet nezachycuje, policistům může totiž pomoci také obraz situace na silnici těsně před nehodou.
Stejně tak mohou pomoci záběry z bezpečnostních kamer z okolí. Kdo má informace nebo záznam, který by mohl objasnit průběh nehody, může kontaktovat policii na lince 158.
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