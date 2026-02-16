Hromadná nehoda uzavřela D8 u Prahy. Náklaďák se srazil s několika auty

Autor: ,
  7:47aktualizováno  7:54
Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem uzavřela hromadná nehoda nákladního a několika osobních aut. Jeden člověk byl zraněn, policie odklání dopravu přes Zdiby.
Fotogalerie3

Autonehoda na dálnici D8 v 7-9 km na trase Praha - Německo. Srazilo se několik osobních aut a jedno nákladní vozidlo | foto: Policie ČR

Dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem je uzavřena mezi 7. a 9. kilometrem. Podle policejního mluvčího Pavla Truxy se srazilo nákladní vozidlo a pravděpodobně tři osobní auta. Nákladní vozidlo blokuje jízdní pruhy, policie proto odklání dopravu na Zdiby. Nehoda byla hlášená v 06:40.

„Původně šlo o nehodu jednoho nákladního a čtyř osobních aut, nyní už jde o nehodu šesti osobních a pěti nákladních aut,“ řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová po 07:30.

„Na místě byla jedna osoba s poraněním hlavy, která byla následně převezena do fakultní nemocnice Bulovka k dalšímu vyšetření,“ uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková na dotaz iDNES.cz.

Řidiči jsou vyzýváni k opatrnosti a doporučuje se využít objízdnou trasu přes na EXITU 1 na Zdiby.

