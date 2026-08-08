Vozidlo se převrátilo na bok a vytvořilo překážku v provozu ve směru ze Strahovského tunelu na Barrandovský most. Řidič měl podle dechové zkoušky téměř tři promile alkoholu.
Nehoda se stala kolem 20:00. Převrácené vozidlo částečně blokovalo prvý jízdní pruh, řidiči proto museli místem projíždět se zvýšenou opatrností. Řidič dodávky podle všeho najel na betonová svodidla. Dodávka poté chvíli jela po dvou kolech, než se převrátila na bok.
„Policisté nyní okolnosti nehody prověřují,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
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