Zábavné městečko na pražském Výstavišti nahradí zrušenou Matějskou

„Jelikož Matějská pouť musela takto nečekaně brzy skončit, rozhodli jsme se pozvat holandské atrakce, aby si je všichni, kdo nestihli Matějskou pouť, mohli užít nyní,“ uvedla Eva Kočková.

Návštěvníci Zábavného městečka se tak můžou těšit na populární atrakce jako obří řetízkový kolotoč, strašidelný zámek, autodrom, trampolíny či střelnice.

Organizátoři plánují představit i novinku - šedesátimetrový kolotoč, který pojme až 32 lidí a momentálně se vyrábí v Nizozemsku.

Atrakce budou v provozu denně. Od pondělí do pátku bude Zábavné městečko otevřeno od 12:00 do 20:00, o víkendu už od 10:00. Vstup do areálu bude zdarma. Za vstup na jednotlivé atrakce lidé zaplatí od 30 do 150 korun.

V celém areálu Zábavného městečka budou platit přísná hygienická pravidla. Stroje se budou po každé jízdě dezinfikovat, u vchodu budou všem návštěvníkům k dispozici jednorázové rukavice a dezinfekce. Nutné bude také dodržovat povinné rozestupy, a to i na samotných atrakcích. Výjimkou budou rodinní příslušníci.

Letošní 425.ročník Matějské poutě začal 22. února a měl původně trvat do 13. dubna. Kvůli koronaviru byli ale organizátoři nuceni pouť 10. března zrušit.