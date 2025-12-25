Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Autor: ,
  14:53
Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci každoročně pořádá na Boží hod vánoční pražské arcibiskupství společně s organizacemi jako je komunita Sant’Egidio. Letošní ročník byl sedmadvacátý.
Fotogalerie4

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025) | foto: ČTK

Fronta zájemců o oběd se vytvořila již půl hodiny před otevřením brány. Mezi přítomnými bylo i mnoho lidí bez pozvánky, kteří museli čekat, zda na ně zbude místo. Někteří z nich využili možnost získat u vchodu darované oblečení. „Potřeboval bych rukavice a tepláky,“ hlásil se o dárek mladý muž.

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025)
Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025)
Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025)
Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. (25. prosince 2025)
4 fotografie

Osobní pozvánku dostávají ti, kteří jsou dlouhodobými přáteli komunity. Jedná se například o lidi bez domova či lidi z některých domovů důchodců. Většina přítomných se podle svých možností snažila přijít ve společenském oblečení. Pozornost budil mladík, který do prostor arcibiskupství dorazil v mikině s nápisem Team Satan 666.

Smyslem akce podle pořadatelů je, aby nikdo nebyl během svátečních dnů sám. „Letos poprvé oběd doprovází hudba s účastí profesionálů, kterými jsou zpěvák Martin Bareš a klavíristka Petra Matějová,“ řekla ČTK zástupkyně komunity Sant’Egidio Kristina Koldinská.

Vánoce pro ty, kteří to potřebují. Katolíci uspořádali oběd pro lidi v nouzi

Jako tradičně se podávala polévka s játrovými knedlíčky, pečená kachna se zelím a knedlíkem. Jako dezert pak vánočka a ovoce. Pro každého hosta byl rovněž připraven vánoční dárek. Hosté dostali například nové teplé oblečení nebo kosmetiku. Oběd zahájil pražský arcibiskup Jan Graubner. „Přeji všem přítomným, aby Vánoce přešly do našich srdcí. Bůh je blízko, stal se člověkem, jedním z nás. Člověk je božím obrazem,“ uvedl.

Akci zajišťovalo několik desítek dobrovolníků. Někteří servírovali či obsluhovali kuchyň, jiní usedli za slavnostně prostřený stůl spolu s hosty, aby vytvořili rodinnou atmosféru. „Letos se nám sešlo nebývalé množství lidí, kteří chtěli přijít pomoci. Řekla bych, že je to hodně dáno tím, jak moc si lidé přejí dělat něco dobrého. Jak moc si přejí žít dobrý život jako odpověď na spoustu násilí, zla, odsudků a nevraživosti, kterou v našich společnostech máme a zažíváme,“ podotkla Koldinská.

Komunita Sant’Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě soucit s chudými a pomoc jim. V České republice vznikla Komunita Sant’Egidio v roce 1993 a dnes působí v Praze, Brně a Olomouci. Aktuálně se zaměřuje na pomoc lidem bez domova, službu starým lidem a pomoc ukrajinským rodinám.

Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D....

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  14:53

Skácené lípy se vrátily do srdce Poděbrad, student z nich vyrobil dřevěný betlém

Půvabné jesličky Betlém řezbáře Lukáše Látala mohou lidé obdivovat v kopuli...

Nový dřevěný betlém krášlí ve svátečním čase kolonádu v Poděbradech. A přitom kvůli němu nemusel padnout jediný zdravý strom. Radnice jej nechala zhotovit z přestárlých lipových kmenů, které se...

25. prosince 2025

V Hostivici u Prahy hořel bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů. (24....

V Hostivici u Prahy dnes hořel bungalov. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, požár se jim odpoledne podařilo dostat pod kontrolu a večer ho dohašovali. Jak dlouho zásah ještě...

24. prosince 2025  13:05,  aktualizováno  18:30

Rybův odkaz je dar všem, kteří chtějí naslouchat, říká šéf končícího festivalu

Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem...

Po osmé v řadě a naposledy se letos v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční Festival Jakuba Jana Ryby. Po celou dobu v jeho čele stojí ředitel Šimon Kaňka. V rozhovoru pro iDNES.cz bilancuje význam...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Vánoce přicházejí, bílé a zelené! Hitmakeři z Knínečku baví i vtipnou koledou

Fotbalisté Nového Knínu při koledě.

Fotbaloví hitmakeři z Nového Knínu, autoři virálních zpívánek, natočili vánoční speciál. Video je jiné než jejich populární pozvánky na zápasy sedmé ligy, byť osobitý humor si zachovává. Koleda je...

24. prosince 2025  9:22

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

K babyboxu v Libni nedávno přidali ceduli, dnes do něj někdo odložil holčičku

Do babyboxu v Libeňském zámečku někdo odložil holčičku. (23. prosince 2025)

Do babyboxu v Libeňském zámečku v úterý odpoledne někdo odložil holčičku. Je to šesté dítě odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

23. prosince 2025  17:16

Billboard Volva v Praze čistil vzduch. Po pár týdnech ho ale automobilka odstranila

Billboard Volva, který čistí vzduch (prosinec 2025)

Společnost Volvo Car nechala předčasně odstranit velký reklamní billboard umístěný na dopravně velmi vytížené pražské ulici 5. května. Venkovní plocha, která díky speciální vrstvě zachytává škodlivé...

23. prosince 2025  16:20

Pražským nádražím zněla Česká mše vánoční. Některé cestující zaskočila, jiní i zpívali

25. ročník akce Rybovka na hlaváku, při které zazněla Česká mše vánoční Jakuba...

Zaplněnou vstupní halou hlavního nádraží v Praze dnes zazněla už tradiční vánoční mše od Jakuba Jana Ryby. Pod vedením Lukáše Prchala si s profesionálními hudebníky zazpívali i lidé z davu....

23. prosince 2025  15:57

Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Obyvatelé Prahy 21 nesouhlasí, aby matematik a neúspěšný zájemce o prezidentskou kandidaturu Karel Janeček zbudoval ve své vile soukromé gymnázium. Budova nevyhovuje stavebně a nadto záměr stáhne...

23. prosince 2025  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.