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Inventura v archivu odhalila neznámou chemikálii. Hasiči evakuovali šest lidí

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  12:22
V jedné z budov Archivu bezpečnostních složek v pražském Braníku se objevila neznámá chemikálie. Hasiči evakuovali šest lidí z přilehlých kanceláří.

Pracovníci instituce při inventuře našli neznámé chemikálie a plechovku, která připomínala výbušninu. Oba řádně evidované předměty vyhodnotili jako nebezpečné.

„Zasahovali jsme zde v úterý dopoledne spolu s hasiči a pyrotechnikem. Výbušnina se nepotvrdila, látky si převzali hasiči. Nikdo zraněn nebyl, archiv funguje dál,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Hasiči evakuovali šest lidí z přilehlých kanceláří. Podle hasičů látku zajistili chemici, kteří substanci podrobí analýze.

Branická oddělení archivu spravují například archiválie o účastnících odboje proti komunismu nebo fondy vyšetřovacích spisů.

Sídlo v Braníku sloužilo původně okresnímu policejnímu komisařství.

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Inventura v Archivu bezpečnostních složek v pražském Braníku odhalila chemikálie, které hasiči a policisté vyhodnotili jako nebezpečné. (21. července 2026)
Inventura v Archivu bezpečnostních složek v pražském Braníku odhalila chemikálie, které hasiči a policisté vyhodnotili jako nebezpečné. (21. července 2026)
Inventura v Archivu bezpečnostních složek v pražském Braníku odhalila chemikálie, které hasiči a policisté vyhodnotili jako nebezpečné. (21. července 2026)
Inventura v Archivu bezpečnostních složek v pražském Braníku odhalila chemikálie, které hasiči a policisté vyhodnotili jako nebezpečné. (21. července 2026)
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