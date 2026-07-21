Inventura v archivu odhalila neznámou chemikálii. Hasiči evakuovali šest lidí

Pracovníci instituce při inventuře našli neznámé chemikálie a plechovku, která připomínala výbušninu. Oba řádně evidované předměty vyhodnotili jako nebezpečné.
„Zasahovali jsme zde v úterý dopoledne spolu s hasiči a pyrotechnikem. Výbušnina se nepotvrdila, látky si převzali hasiči. Nikdo zraněn nebyl, archiv funguje dál,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.
Hasiči evakuovali šest lidí z přilehlých kanceláří. Podle hasičů látku zajistili chemici, kteří substanci podrobí analýze.
Branická oddělení archivu spravují například archiválie o účastnících odboje proti komunismu nebo fondy vyšetřovacích spisů.
Sídlo v Braníku sloužilo původně okresnímu policejnímu komisařství.
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