Sprejeři do pražských ulic vyrážejí ve skupinách či jako „osamělí vlci“. Vybírají si pro svá díla především čisté zdi domů či zastávky MHD.
Praha jim přitom nabízí i legální plochy, kde se mohou realizovat bez rizika, že by jim hrozil nějaký postih. Samotné dopadení pachatele přitom pro policisty není vždy snadné. Namalovat jednoduchý tag nebo klikyhák je totiž otázkou pouhých několika sekund.
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Letos se policii zatím podařilo dopadnout 22 sprejerů. Z toho tři byli mladší 15 let, dalších devět bylo mladistvých a ve čtyřech případech se jednalo o cizince. Za celý loňský rok jich policisté chytili 39.
Nejde přitom jen o zálibu mladých. „Věkové rozpětí pachatelů je překvapivě široké. Jsou mezi nimi nezletilí, ale vyskytují se i senioři. V jejich případech šlo zpravidla o projevy osobních sporů,“ prozradila MF DNES mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.
Dopadení pomáhá hlášení lidí
Policii mimo hlídek pomáhají i všímaví občané, kterým záleží na stavu fasád, památek i veřejného prostoru obecně. V poslední době se právě oni stávají stále důležitějším zdrojem informací.
„Vedle podnětů od občanů odhalují pachatele samotní strážníci během své služby. Typický zvuk třepaného spreje nebo charakteristický zápach barvy jim nezřídka umožní zasáhnout přímo na místě,“ říká Seifertová.
Nepostradatelným nástrojem je v těchto situacích městský kamerový systém. „Operátoři dokážou hlídky v terénu navést na místo události a v případě útěku pachatele jim pomáhají s navigací,“ vysvětluje mluvčí.
Čištění stojí miliony
Strážníci nejsou sami, kdo s graffiti dlouhodobě bojují. Přístřešky zastávek MHD má pod svou správou Technologie hlavního města Prahy (THMP). Nahlásit znečištění počmáraného přístěnku lze jednoduše za pomocí QR kódu.
„Nejvíce sprejují v Modřanech, Bohnicích a na Spořilově. Zasahujeme ale po celé Praze. Sprejeři si nejraději vybírají místa, která jsou právě vyčištěná,“ říká mluvčí THMP Lenka Růžková.
Čištění graffiti obstarává rovněž Technická správa komunikací (TSK). Na starosti má například podchody či mosty. „Na odstraňování graffiti máme speciální skupinu pracovníků, která objekty pravidelně kontroluje a čistí. Samozřejmě reagujeme i na přímé podněty od občanů,“ vysvětluje mluvčí TSK Barbora Lišková.
Náklady TSK na barvy a chemické prostředky na čištění graffiti loni přesáhly milion korun. Samotná práce pracovníků TSK pak stála 7,5 milionu korun.
Graffiti je trnem v oku i pro městské části. Bojují proti němu za pomoci programu antigraffiti. V rámci něj radnice využívají speciální nátěr, který po nanesení usnadňuje čištění a zabraňuje většímu poškození.
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Jako první tento program spustila Praha 2 v roce 2010. Na starosti má 780 domů, z nichž nadpoloviční většinu tvoří nemovitosti soukromých majitelů. Pozadu však nyní nezůstávají ani jiné městské části. Například Praha 3 má v antigraffiti programu 1 500 nemovitostí.
Ročně to městskou část stojí kolem čtyř milionů korun. „Některé fasády čistíme i několikrát ročně. Navíc to dá dost papírování, protože ke každému čištění domu se musí vyjádřit i památkáři. Ale ty peníze jsou vidět a dávají smysl,“ vysvětluje radní Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).
Antigraffiti program má i Praha 5, která chce v současnosti v rámci nové zakázky vyčlenit pro boj se sprejery až deset milionů korun. „Antigraffiti nátěrem jsme ošetřili 40 nemovitostí v majetku MČ Praha 5 a do programu bylo přihlášeno 120 nemovitostí v soukromém vlastnictví,“ uvedla mluvčí páté městské části Lucie Fialová.
Od února se připojila i Praha 7. „Zatím si o ochranu požádalo deset majitelů domů, zhruba dalších deset s námi podání žádosti konzultuje. První blok přijímání žádostí končí 31. května, do tohoto data se ještě může kdokoli zapojit. Další blok přijímání žádostí bude pokračovat do konce října,“ poukázal mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
Kde sprejovat legálně
Radnice se sprejery nejen zápolí, ale také jim pro jejich zálibu nabízí legální plochy po celé Praze. Najít je lze na Barrandově, Proseku či v Modřanech. Velmi otevřená je pro sprejery také Praha 4, která jim nabízí hned osm legálních ploch.
Patří mezi ně např. přemostění nad ulicí Sulická v Krči nebo zeď v kopci v ulici Podolská. Lokality pro legální graffiti jsou podrobně popsané na internetových blozích, které také pro sprejery uvádějí řadu pravidel.
Graffiti v Praze
Zdroj: Městská policie, 2proti graffiti, takin.one