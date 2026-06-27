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Policie v Praze testovala mladistvé na alkohol, dívce naměřila 3,35 promile

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  17:07
Pětačtyřicet mladistvých pod vlivem alkoholu přistihli pražští policisté při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v Praze zkontrolovali ve čtvrtek a pátek tisícovku mladých a nejmladším člověkem, u kterého policisté zjistili hladinu alkoholu, byla třináctiletá dívka s půl promile v krvi.

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Nejvyšší zjištěnou hodnotou u kontrolovaných bylo 3,35 promile alkoholu, nadýchala ji dívka na Chaplinově náměstí, uvedl v sobotu na webu policejní mluvčí Jan Rybanský.

Podle něj se do akce zapojilo několik desítek pražských policistů, kteří rovněž odhalili čtyři obchodníky, kteří mladistvým alkohol prodali. Jsou nyní podezřelí z trestného činu podání alkoholu dítěti. Policisté vypátrali i tři lidi v celostátním pátrání.

V pátek se policisté souběžně s kontrolou alkoholu u mladých zaměřili na cizince na Smíchově, Andělu, Václavském náměstí a ve stanici metra Můstek. Během několika hodin v těchto lokalitách zkontrolovali zhruba 200 lidí, z toho 125 cizinců. Osmi z nich na místě uložili desetitisícovou pokutu za porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a odhalili tři cizince, kteří byli v ČR neoprávněně. Vedle toho s pěti lidmi řešili držení drog.

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