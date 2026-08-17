Airbnb za bytovou krizi v Praze nemůže, tvrdí analýza. Problémem je bytový dluh

Analýza zmíněného projektu porovnala počty bytů nabízených na platformě Airbnb s velikostí pražského bytového deficitu. K červnu 2026 bylo v Praze zaevidováno 7 878 aktivních bytů nebo domů nabízených přes platformu Airbnb. Tento počet však odpovídá přibližně 1,1 procenta z celkových 720 tisíc pražských obytných prostor.
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Projekt realizací průzkumu reaguje na jednání zástupců hlavního města i ministerstva pro místní rozvoj, kteří připravují pravidla pro regulaci krátkodobých pronájmů a argumentují tím, že právě ony v metropoli prohlubují bytovou krizi.
Bytový dluh je jedenáctkrát větší než Airbnb
„Institut plánování a rozvoje Prahy dlouhodobě uvádí, že pro stabilizaci trhu je potřeba vybudovat přibližně deset tisíc bytů ročně. Tohoto cíle bylo za posledních dvacet let dosaženo pouze výjimečně,“ uvádí v tiskové projektu Pražské bydlení pod lupou Jan Volf.
O projektu Pražské bydlení pod lupou
Pražské bydlení pod lupou je odborně-popularizační projekt zaměřený na problematiku nedostupnosti bydlení v Praze. Popisuje ekonomické, institucionální, regulatorní a společenské příčiny bytové krize a přináší data, analýzy a komentáře k fungování trhu s bydlením, města a veřejné správy.
V ní také zmiňuje, že od roku 2006, od kterého jsou data dostupná, vznikl kumulovaný bytový deficit ve výši 91 427 bytů. Z toho vyplývá, že se každoročně se v průměru vytvoří bytový dluh odpovídající 45,7 procenta bytové potřeby Prahy. „Problém dlouhodobě nedostatečné výstavby je tak přibližně 11,5krát větší než celý současný objem Airbnb v Praze,“ uvádí Volf.
Analýza počítá i s nejkrajnějším možným scénářem, tedy s okamžitým návratem všech bytů z Airbnb na dlouhodobý nájemní trh.
„Představme si, že by se všechny byty nabízené na Airbnb ze dne na den vrátily na dlouhodobý nájemní trh, což je myšlenka, která je sama o sobě iluzorní. Praze by i poté stále chybělo více než 83 tisíc bytů. Úplný zákaz Airbnb by tak odstranil pouze přibližně 8,6 procenta současného bytového deficitu,“ míní garant projektu Jakub Kuneš a dodává, že tudíž rozhodně nejde o řešení bytové krize. Podle něj navíc Praha každoročně vytváří bytový dluh a toto je jednorázové opatření.
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Z dat vyplývá, že i kdyby se všech 7 878 jednotek Airbnb okamžitě převedlo na dlouhodobé bydlení, při dosavadním tempu výstavby a průměrném ročním deficitu 4 571 bytů by tento efekt vydržel necelé dva roky a poté by se dluh vrátil na původní úroveň. Kumulovaný deficit výstavby navíc překonal dnešní objem aktivních bytů na Airbnb již kolem roku 2009 a 2010 a od té doby se rozdíl dále prohluboval.
Zásadní rozdíly v lokalitě
Procentuální podíl krátkodobých pronájmů neplatí na území metropole rovnoměrně. V Praze 1 dosahuje podíl jednotek nabízených přes Airbnb přibližně 22 procent bytového fondu, v Praze 2 necelých sedm procent a v Praze 3 necelá tři procenta. V okrajových městských částech netvoří ani půl procenta. Institutu plánování a rozvoje Prahy upozorňuje i na měnící se strukturu trhu, přes polovinu pražské nabídky v současnosti provozují hostitelé s pěti a více jednotkami.
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„Regulace Airbnb může mít na nájmy určitý vliv, protože část bytů může vrátit na trh dlouhodobého bydlení. Je ale třeba držet správné měřítko: počet bytů nabízených ke krátkodobému ubytování je nesrovnatelně menší než dlouhodobý a každoročně rostoucí bytový dluh Prahy. Pokud nedojde k rozvoji systematické výstavby a odstraňování bariér, které brzdí vznik nových bytů, tedy nezvýší se nabídka bydlení, budeme i po regulaci Airbnb řešit stejný problém za několik let znovu,“ myslí si Kuneš.
Podíl Airbnb na bytovém fondu podle městských částí
|Městská část
|Byty v Airbnb
|Byty celkem
|Podíl Airbnb
|Praha 1
|4 122
|18 543
|22,23 %
|Praha 2
|2 178
|31 202
|6,98 %
|Praha 3
|1 274
|46 290
|2,75 %
|Praha 4
|334
|80 835
|0,41 %
|Praha 5
|1 001
|54 193
|1,85 %
|Praha 6
|367
|62 777
|0,58 %
|Praha 7
|506
|27 734
|1,82 %
|Praha 8
|601
|64 251
|0,94 %
|Praha 9
|148
|35 255
|0,42 %
|Praha 10
|356
|70 131
|0,51 %
|Praha 11
|52
|40 127
|0,13 %
|Praha 12
|30
|33 114
|0,09 %
|Praha 13
|65
|32 616
|0,20 %
|Praha 14
|33
|24 011
|0,14 %
|Praha 15
|32
|25 680
|0,12 %
|Praha 16
|9
|12 064
|0,07 %
|Praha 17
|12
|15 543
|0,08 %
|Praha 18
|12
|16 270
|0,07 %
|Praha 19
|8
|6 505
|0,12 %
|Praha 20
|4
|6 867
|0,06 %
|Praha 21
|5
|8 204
|0,06 %
|Praha 22
|9
|9 120
|0,10 %
Zdroj: insideairbnb.com/prague, bytový fond podle ČSÚ, sčítání 2021.