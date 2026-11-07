„Přímo uprostřed hlavního města v Husově ulici zájemci dostanou tipy na zajímavé výlety do celého kraje,“ upozorňuje mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR) Lucie Vurbsová s tím, že dosavadní rekord za sezonu je z roku 2025 a činí 53 tisíc návštěvníků.
Kraj si polepšil, Praha dominuje
Výhodou centra je jeho umístění uprostřed metropole. Vzhledem k úzkému sousedství k tomu oba regiony fungují jako spojité nádoby. Na mnoha místech středních Čech se totiž návštěvníci dozvědí, co by neměli vynechat v metropoli. Ke vzájemné propagaci pomáhají i společné akce.
Takovou příležitost mají třeba při festivalu Poznej Vltavu, který na různých místech Prahy představuje místa spojená s hlavní vodní tepnou, jež přitéká právě ze středních Čech.
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Že řeka spojuje, si mohli loni vyzkoušet účastníci projektu Vltava slavná a splavná. Při 150. výročí uvedení symfonické básně Bedřicha Smetany symbolicky procestovali značnou část jihu středních Čech a vše vyvrcholilo právě v hlavním městě. Jen kousek od metropole, v Roztokách u Prahy, se každoročně konají Slavnosti pravého a levého břehu Vltavy neboli symbolické propojení Klecan a Roztok, jež se koná takřka na dohled z pražských Bohnic a Čimic.
A to je jen malá ukázka, kterou lze doplnit o výlety návštěvníků hlavního města především na Karlštejn nebo do Kutné Hory. Opačným směrem naopak lidé, kteří do kraje zavítají, vyrážejí nejen do pražských muzeí a památek, ale jedním z nejnavštěvovanějších míst je už po léta čestlický akvapark. Přestože územně jde o střední Čechy, od centra metropole je vzdálený zhruba jen 16 kilometrů.
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Turistů tak už od dob covidu díky pestré nabídce rok od roku přibývá v Praze i okolí. Střední Čechy letos výrazně posílily. Ve druhém čtvrtletí se na celkové návštěvnosti Česka podílely 6,3 procenta a mezi kraji se posunuly na pátou příčku. Praha pro srovnání žebříčku bezkonkurenčně vévodí s výsledkem atakujícím 60 procent. Hlavní město podle statistik jen za první pololetí 2026 navštívily téměř čtyři miliony hostů. Většina navíc i přespala.
V tom mají naopak střední Čechy nevýhodu, protože se v nich návštěvníci až na výjimky na více nocí nezdrží.
„Naším cílem je motivovat hosty, aby v regionu zůstávali déle, objevovali i méně známá místa a využívali pestrou nabídku regionu po celý rok,“ uvedl ředitel SCCR Jakub Kulhánek.
Z metropole až do Unhoště
S tím souvisejí i další nabídky, jež nutně nemusejí být spojené s aktivitami SCCR či agentury Czech Tourism, kterou oba regiony využívají. Bohatou nabídku, co všechno lze vidět v hlavním městě, poskytuje například portál Zažij Prahu.
Spolu s dalšími platformami je jeho výhodou přesah do takzvané metropolitní oblasti. Pokrývá tedy nejen Prahu jako velkoměsto, ale také její okrajové části. Dokonce včetně mnoha obcí a menších měst na pomezí Středočeského kraje.
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K propagaci pražských a středočeských pamětihodností hodně pomáhá také Klub českých turistů (KČT). Návštěvníci obou regionů mají možnost využívat značené trasy KČT a rovněž naučné stezky. Jejich kombinaci si mohou užít třeba na Zbraslavi, kde je kromě klasické stezky zavede její naučná odnož ke keltskému opidu Závist.
Další příjemné výlety si lze užít v Prokopském a Dalejském údolí, v okolí Rokytky, případně v Divoké Šárce. Klub chystá i pravidelné metropolitní akce, kdy se lidé vydají třeba za památnými stromy, projdou si proseckou naučnou stezku nebo si vyjdou Údolím Kačáku až k Unhošti na Kladensku.
A kdo by chtěl vědět víc o možnostech výletů za poznáním přírody i historie v blízkém okolí Prahy nebo o procházkách přímo v ulicích metropole, ideální je zavítat na web www.prahouturistickou.cz.