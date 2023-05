Chtěl jsem ty hlučné děti zaplašit, hájil se muž souzený za postřelení chlapce

Obžalovaný, jemuž hrozí až pět let vězení, u soudu vypověděl, že při výstřelu nevěděl, že zbraň je nabitá diabolkou, a že při střelbě ani nemířil. Řekl, že chlapce zasáhnout nechtěl, snažil se pouze skupinu dětí z nedaleké základní školy Chvaletická, která dělala opakovaně u jeho pozemku hluk, vyplašit zvukem výstřelu. Uvedl, že se obával vniknutí chlapců na pozemek.

Obžaloba ale například poukázala na to, že vzdálenost, na kterou muž chlapce postřelil, je zhruba 18 metrů, a zpochybnila tak, že by bez míření mohl dítě zasáhnout. Podle znění obžaloby měl navíc být ukrytý a na děti vyčkávat. To obžalovaný odmítá. „Omlouvám se a je mi to líto, nikoho jsem trefit nechtěl, svědomí mě nejspíš bude tížit už napořád,“ řekl.

Zranění chlapce podle lékařských posudků neohrozila na životě, na soud se však obrátil s žádostí o náhradu nemajetkové újmy, včetně takzvaného bolestného, a to ve výši zhruba 103 000 korun. Asi 46 000 korun požadují po obžalovaném také zástupci zdravotní pojišťovny.

Nepříjemnosti s chováním dětí se obžalovaný důchodce údajně pokoušel řešit už v minulosti, mimo jiné i s městskou policií, nikdy ale nic nehlásil. Podle něj po výstřelu nevěděl, že někoho trefil a odešel domů sledovat televizi. Uvedl, že o postřelení chlapce se dozvěděl až od policejní zásahové jednotky, která na místo přijela. Policisté u střelce také zajistili několik nelegálně držených zbraní, včetně podomácku vyrobených.

Soud bude pokračovat ve středu 21. června, předsedkyně senátu Zuzana Kotyzová i obhájkyně Jana Sládková chtějí vyslechnout mimo jiné i další děti, které u události byly - včetně postřeleného chlapce. Vzhledem k jejich věku to bude však bez přítomnosti veřejnosti či médií.