Věděl, že to je na hraně. Pokutu za veřejné zakázky zaplatil starosta ze svého

„V letech 2021–2023 (Praha 8) na základě samostatných objednávek přímo u dodavatelů pravidelně pořizovala služby spojené s úklidem prostor, péčí o veřejnou zeleň, opravami a údržbou prostor a zásahy zimní údržby na svém území bez provedení zadávacího řízení či jiného v úvahu připadajícího postupu podle zákona. Postup městské části mohl ovlivnit výběr dodavatele,“ zdůvodnil ÚOHS své rozhodnutí.

Podle antimonopolního úřadu zakázky stejného typu po sečtení přesahují dva miliony korun, přičemž nad touto hranicí musí zadavatel vyhlásit výběrové řízení.

Podle starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) měla městská část velké problémy zakázku vysoutěžit a dvakrát jí musela radnice zrušit.

„Nějaká péče o zeleň musela probíhat a já si byl vědom, že je to velice na hraně. Nejsem bezchybný a vím to o sobě. Tuto pokutu jsem proto v plné vyši zaplatil já sám. Abych předešel spekulacím, kde jsem na to vzal, před pár lety mi zemřel otec a něco mi odkázal. Z těchto peněz jsem pokutu zaplatil a považuji tímto záležitost za uzavřenou. Žádné kroky již nejsou potřeba, jelikož už je vysoutěženo, pokuta uhrazená,“ prohlásil Gros na dnešním jednání.

„Škody na zeleni by bez tohoto kroku byly vyšší než kolik ÚOHS udělil pokutu,“ dodal.