Vysoký hazard se životem. Cizinec sjížděl na kole oblouk Trojského mostu

Autor:
  20:39
Mimořádného risku se dopustil cyklista na oblouku Trojského mostu v Praze. Na kole se projížděl po konstrukci, zatímco nevěřícím přihlížejícím se tajil dech. Policie hazardní chování potrestala pokutou. Incident přichází necelé dva měsíce poté, co na stejném místě přišel při pádu o život šestnáctiletý chlapec. O případu informoval portál CNN Prima News.
Muž na kole hazardoval na oblouku Trojského mostu. (28. srpna 2025)

Muž na kole hazardoval na oblouku Trojského mostu. (28. srpna 2025) | foto: CNN Prima News

Tragédie na Trojském mostě. Mladý muž nepřežil pád do kolejiště. (12. července...
Trojský most v Praze
Tragédie na Trojském mostě. Mladý muž nepřežil pád do kolejiště. (12. července...
Tragédie na Trojském mostě. Mladý muž nepřežil pád do kolejiště. (12. července...
18 fotografií

Jenom při pohledu na natočené záběry tuhne člověku krev v žilách. Stačil jeden neopatrný manévr a hazardér by se zřítil z výšky 34 metrů nad hladinou Vltavy. Přestože to scény neukazují, na vrchol mostu se muž dostal nejspíše tak, že jednoduše najel na začátek samotného mostního oblouku a pokračoval dále po křivce, na jejímž konci ho nečekalo nic jiného než policejní hlídka.

„V minulém týdnu jezdil po obloucích Trojského mostu cizinec na kole. Dostal pokutu ve výši 1 500 korun,“ sdělil CNN Prima News policejní mluvčí Richard Hrdina.

Neštěstí na Trojském mostě. Mladý muž nepřežil pád z výšky do kolejiště

Extrémní sport na speciálních kolech BMX je velmi populární, avšak vlastní život by takovým způsobem nikdo riskovat neměl. „Jsou mnohem lepší nápady, jak ten sport zviditelnit. Kvůli nějakému zviditelnění, které lidi za tři dny zapomenou, nestojí za to umřít,“ popsal video pro CNN Prima News mistr světa v BMX Dominik Nekolný.

V polovině července se Trojský most stal scénou nešťastné tragédie, když šestnáctiletý chlapec, který přijel ze Slovenska za kamarády, vyšplhal na mostní oblouk a spadl do kolejiště pod ním. Těžkým zraněním na místě podlehl. Policisté po této události písemně požádali Technickou správu komunikací, aby vjezd na most lépe zabezpečila. Věc je zatím ve fázi projednávání.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

Vysoký hazard se životem. Cizinec sjížděl na kole oblouk Trojského mostu

Mimořádného risku se dopustil cyklista na oblouku Trojského mostu v Praze. Na kole se projížděl po konstrukci, zatímco nevěřícím přihlížejícím se tajil dech. Policie hazardní chování potrestala...

28. srpna 2025  20:39

Jedna kandidátka, dva přístupy. Kampaň Maláčové a komunistů se výrazně liší

Marta Semelová, Ivan Hrůza nebo Petr Šimůnek. Hnutí Stačilo! nasadilo v Praze řadu zkušených komunistických tváří. Přesto nikdo z nich není lídrem kandidátky. V jejím čele totiž stojí předsedkyně...

28. srpna 2025  17:30

Jágr si zaletěl na Jokiče: Basket je fyzicky náročný! Nesmečuji, mám těžký zadek

Když legenda zatouží vidět legendu… Jaromír Jágr spustil akci Kulový blesk, jen aby mohl pozorovat v akci Nikolu Jokiče. Hokejový génius si půjčil letadlo od majitele kladenského klubu, kde se i v...

28. srpna 2025

Ujíždějící šofér se řítil Prahou více než stovkou, při honičce vozu hořelo kolo

Více než stovkou se ulicemi Prahy řítil šofér se dvěma zákazy řízení, který v polovině srpna ujížděl policejní hlídce. Při honičce projel křižovatku na červenou a dokonce mu začalo hořet kolo....

28. srpna 2025  14:03

Pražský dopravní podnik ruší tendr na klimatizace do tramvají. Přišlo moc dotazů

Pražský dopravní podnik zrušil tendr na doplnění klimatizací do zbylých 123 tramvají typu Škoda 15T. Důvodem je velký počet dotazů od potenciálních dodavatelů, které zadání nijak nekonkretizovalo....

28. srpna 2025  13:50

Policie dopadla muže, který na eskalátoru v metru sahal ženě na intimní partie

Pražští policisté oznámili, že dopadli muže, který na začátku července na eskalátoru ve stanici metra Můstek osahával mladou ženu na intimních partiích. „Díky medializaci případu jsme získali několik...

19. srpna 2025  11:33,  aktualizováno  28.8 13:02

Zloděj v Praze ukradl auto i s řidičovou přítelkyní, žena stihla vyskočit

Kuriózní krádež vyšetřují policisté z Prahy 8. Pětatřicetiletý zloděj tam večer usedl do cizího odemčeného vozu a rozjel se, přestože na místě spolujezdce seděla přítelkyně majitele auta.

28. srpna 2025  12:15

Vysokorychlostní tratě změní poměry, význam Zahradního Města v Praze poroste

Vysokorychlostní tratě promění nejen dálkovou dopravu, ale také regionální vlakové linky v metropoli a okolí. Nejvíce se rozroste stanice Zahradní Město. Stane se z ní jeden z nejfrekventovanějších...

28. srpna 2025  10:01

Ustáli jsme to v hlavě. Na jaře bychom to asi nezvládli, řekl kapitán Haraslín

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku V chodbě u kabin se objal se soupeřovým trenérem a krajanem Adriánem Guľou, pak si kapitán sparťanských fotbalistů Lukáš Haraslín oddechl. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. Jen jsme z toho nemuseli...

28. srpna 2025  9:05

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:36,  aktualizováno  19:46

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k...

27. srpna 2025  16:40

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.