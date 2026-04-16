Vraťte nám „čtrnáctku“. Praha 7 brojí proti změnám v jízdních řádech, vypsala petici

Autor:
  16:40
Praha 7 se bouří proti změnám, které s sebou přinese otevření Dvoreckého mostu, který propojuje Podolí se Smíchovem a Zlíchovem. Stávající linku 14 totiž v novém plánu nahradila linka 34 a částečně také linka 24. Městská část se zrušením „čtrnáctky“ nesouhlasí. Holešovice tak totiž přicházejí o přímé spojení s centrem města a občané musejí volit delší objízdné trasy a přestupovat.
„Prahy 7 se mimořádně negativně dotkne zrušení linky 14,“ uvedla Praha 7 v příspěvku na sociální síti a oznámila vznik Petice za návrat tramvaje 14. Tato iniciativa „bojuje za zlepšení dopravní obslužnosti Holešovic“ a zachování přímého spoje s centrem přes Masarykovo nádraží, popřípadě zavedení adekvátní náhradní dopravy přes Štvanici.

Tramvajová linka 14 bude do změn, které souvisejí s otevřením spojovnice na Václavském náměstí, úplně zrušena a o její trasu se postarají nová linka 34 a prodloužená linka 24.

Linka 34 bude začínat v zastávce Bílá labuť a pojede přes Náměstí republiky, Dlouhou třídu, Strossmayerovo náměstí a Vltavskou až na Nádraží Holešovice. Zde se změní na linku 6 a pojede po její běžné trase. Linka 24 nahradí linku 14 od Náměstí Bratří Synků, odkud zamíří na Spořilov. Tento jízdní řád bude nově platit celodenně a celotýdenně.

„S touto změnou Praha 7 dlouhodobě nesouhlasí. Městská část opakovaně jednala s organizací ROPID, Dopravním podnikem i hlavním městem Prahou o řešení situace, která významně zhorší dopravní obslužnost na našem území,“ píše se v příspěvku.

Spoje do centra nechybí?

„Nová situace v Holešovicích vyvolala zásadní problémy pro cestující na Praze 1, 2, 4 a 10,“ odpověděl náměstek ředitele společnosti ROPID Martin Šubrt na dotaz, proč došlo ke zrušení linky 14. Odkazoval se na změny, které byly provedeny v důsledku uzavírky Libeňského mostu.

„Bylo hledáno řešení, jak zachovat pravidelné linky 1 a 25 okolo Holešovic, ale zrušit propojení dlouhých linek 6 a 14. Nově je tak linka 14 zrušena a vzniká dočasná linka 34,“ sdělil a vyjádřil nesouhlasil se stanoviskem petice.

„Holešovicím neubývá ani jeden spoj, přímé spojení do centra je z Holešovic samozřejmě nadále zajištěno, jen trasou přes Výstaviště. A linka 34 jede rovněž do centra na Náměstí Republiky a Bílou labuť, kde nabízí přestupy na všechny další linky jedoucí přes centrum,“ uzavřel.

Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek chápe, že zástupci Prahy 7 si přejí rychlé spojení z Holešovic k nejbližší stanici na trase metra B, ale v souvislosti s dílčími opravami Hlávkova mostu nepokládá ještě větší množství tramvajových linek za vhodné.

„Chápeme, že snížení frekvence spojů může snížit pohodlí cestujících. Jedná se však o dočasné omezení. Usilujeme o opětovné navýšení frekvence spojů od podzimu letošního roku,“ uvedl pro iDNES.cz.

V sobotu 18. dubna se Dvorecký most otevře pro pravidelný provoz tramvají a autobusů, které přinesou nové spojení mezi oběma břehy Vltavy. Změny v souvislosti s otevřením mostu se nedotknou akorát tramvajových linek 3 a 17.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

16. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.