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Praha 6 žádá Letiště Praha, aby ukončilo noční provoz kvůli zdraví občanů

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  18:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MF DNES

Radní městské části Praha 6 oficiálně schválili stanovisko, ve kterém Letiště Praha žádají, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. „Naším jednoznačným a dlouhodobým cílem je zajistit občanům Prahy 6 klidný a ničím nerušený spánek, který je základním předpokladem pro pevné zdraví a spokojený život v naší městské části,“ uvedl starosta městské části Jakub Stárek (ODS). „Jednalo by se o tzv. provozní omezení,“ namítá mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

„Oceňujeme, že Letiště Praha udělalo v oblasti životního prostředí a snižování hlukové zátěže krok vpřed. Současný stav, ani výhledový model pro nás ale stále nejsou stoprocentním řešením,“ sdělil radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Praha 6 navrhuje, aby se počínaje rokem 2027 snížil noční provoz každý rok o 20 procent s tím, že od roku 2032 by mezi 00:00 a 05:30 nevzlétala a nepřistávala žádná letadla s výjimkou mimořádných a nouzových situací.

Podle mluvčí letiště Hejtmánkové je úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánována až po zprovoznění paralelní dráhy.

Tiskový mluvčí městské části Marek Zeman uvedl, že pražské letiště v březnové deklaraci navrhlo limit 48 nočních pohybů, ten však radnice nepovažuje za dostatečný pro ochranu zdraví svých obyvatel.

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Stárek doplnil, že chce také jednat s příslušnými ministerstvy a Řízením letového provozu ČR. „Chceme najít řešení, které bude udržitelné jak pro rozvoj regionu, tak především pro lidi, kteří zde žijí,“ řekl starosta.

Hejtmánková uvedla, že letiště s Prahou 6 pravidelně komunikuje. „Nicméně v současnosti není možné uzavřít pražské letiště pro noční provoz za účelem snížení hluku. Jednalo by se o takzvané provozní omezení, o jehož zavedení podle české a evropské legislativy rozhoduje příslušný správní úřad po splnění zákonných podmínek. My jsme pouze příjemcem takového rozhodnutí a nejsme oprávněni provozní omezení jednostranně zavést,“ sdělila mluvčí.

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Upozornila, že na evropských letištích, kde noční uzavírka platí, byla zavedena až po často dlouholetém jednání všech zúčastněných stran a většinou po splnění konkrétních podmínek v rámci vyváženého přístupu přijatého Evropskou unií.

Letiště podle Hejtmánkové nyní nemá přes den dostatečnou kapacitu, která by umožnila přesunout veškerou poptávku leteckých společností mimo noční dobu.

„Úplná noční uzávěra od 00:00 do 05:30 je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy, která umožní efektivnější rozložení provozu během dne a vytvoří potřebnou kapacitu pro přesun nočních letů,“ dodala mluvčí. Na letišti je podle ní historicky stanoven maximální počet nočních pohybů, nepřidělují se nové noční sloty nad rámec platné kvóty a platí zákaz provozu velmi hlučných letadel.

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Společnost Letiště Praha provozuje Letiště Václava Havla. To loni odbavilo víc než 17,75 milionu cestujících, což je meziročně o 8,5 procenta více. Dostalo se tak na téměř stejné číslo jako v rekordním roce 2019 před pandemií covidu-19, kdy odbavilo 17,8 milionu cestujících. Letiště odhaduje, že v letošním roce odbaví 18,9 milionu cestujících.

V současné době odlétají letadla z vedlejší dráhy kvůli modernizaci okolí hlavní ranveje, která začala na konci března a potrvá do 14. srpna. Jako kompenzaci za vyšší hluk rozdělí okolním městským částem a obcím 13,3 milionu korun. Nejde o kompenzace v právním smyslu, protože Letiště Praha neporušuje stanovené hlukové limity ani jiná pravidla, ale o dobrovolný finanční příspěvek.

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