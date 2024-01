Když se zpoplatní vjezd do centra, chce Praha 6 omezit dopravu i na svém území

Vedení magistrátu zamýšlí s výjimkou rezidentů zpoplatnit vjezd do části Malé Strany a na Smetanovo nábřeží.

„Zklidňování dopravy na území Prahy 6 je naší dlouhodobou prioritou, ovšem samotnému zpoplatnění vjezdu do centra hlavního města musí bezpodmínečně předcházet kroky, které by zamezily negativním vlivům, které by to na naši městskou část mohlo mít. Naší snahou je dlouhodobě podporovat pěší a městskou hromadnou dopravu,“ uvedl radní Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš.

Městská část má obavy zejména z toho, že by se v případě zpoplatnění mohla zhoršit dopravní situace a přibýt aut na jejím území. Navrhuje proto několik opatření.

Jedním z nich je přenastavení programu řízení vjezdu do tunelů městského okruhu tak, aby před vjezdy nevznikaly kolony. Týká se to křižovatek na Prašném mostě a na Malovance.

Druhým navrhovaným opatřením je omezit kapacitu na vjezdech do území Prahy 6 ze Středočeského kraje. Podle radnice by to mohly zařídit statické, či dynamické světelné závory. Týká se to především Podbabské, Evropské, Karlovarské a Horoměřické ulice.

Ke zvážení pak dává radnice také možnost zpoplatnit vjezd v rezidenčních částech Prahy 6, kde je vysoká tranzitní doprava. „Jde například o oblast Ořechovky či Malého Břevnova,“ dodal Hrubeš.

Omezení vjezdu do centra připravuje magistrát a nyní k němu podle radního městská Technická správa komunikací připravuje rozšířený dopravní model. Systém má být plně automatický a právně má být založen na takzvaném místním poplatku. Nepůjde tedy o mýto v pravém slova smyslu, neboť to nyní legislativa neumožňuje.

Hlavním důvodem pro opatření je zlepšení průjezdnosti tramvají, které nyní v předmětných lokalitách nabírají kvůli automobilovému provozu zpoždění. Omezení se má týkat vjezdu do části Malé Strany a na Smetanovo nábřeží.

Koncem roku 2023 v hlavním městě rezonovala kauza Prahy 1, která zakázala vjezd mezi 22:00 a 06:00 do vybrané oblasti Starého Města, zákaz však platil pouhý jeden den.