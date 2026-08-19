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Ztratil se z muzea a má rád MHD. Policie pátrá po desetiletém chlapci

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  15:05

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Policie pátrá po desetiletém chlapci, který se ve středu dopoledne ztratil z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. (19. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Policie pátrá po desetiletém chlapci, který se ve středu dopoledne ztratil z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Protože se zajímá o veřejnou dopravu, mohl by se pohybovat v okolí zastávek MHD nebo dalších dopravních uzlů. Policie o události informovala na svém webu, žádá veřejnost o pomoc.

„Pohřešovaný trpí vrozenou a celoživotní odlišností ve fungování mozku, která ovlivňuje způsob, jakým vnímá okolní svět. Má výrazný zájem o veřejnou dopravu a často vyhledává místa spojená s provozem tramvají, autobusů, metra, vlaků či výtahů,“ uvedla policie.

Je proto možné, že se chlapec bude pohybovat v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy, stanic metra, železničních stanic nebo dalších dopravních uzlů. Podle policie vyhledává i různé atrakce, jako jsou tobogány a horské dráhy.

Policie pátrá po desetiletém chlapci, který se ve středu dopoledne ztratil z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. (19. srpna 2026)

Není jasné, kam chlapec z muzea odešel. Při odchodu měl na sobě černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku pravděpodobně s bílým nápisem a černé sportovní boty značky Adidas s bílými pruhy po stranách a na patě.

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