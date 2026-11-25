O zrušení jednosměrky rozhodl Městský soud v Praze, přihlédl k názoru Středočeského kraje.
Opatření zakázalo v pracovních dnech mezi 07:00 a 09:00 průjezd ulicí Na Krutci směrem na Veleslavín a Evropskou ulici. Řidiči totiž ulici Na Krutci využívají jako objízdnou trasu při kolonách na hlavních dopravních tepnách, čemuž chtěla městská část zabránit.
„Úkolem městské části je hledat rovnováhu mezi oprávněnými zájmy místních, kteří trpí přebujelou tranzitní automobilovou dopravou v rezidenčních čtvrtích, a potřebami našich sousedů z okolních městských částí a obcí, kteří se potřebují dostat ideálně městskou hromadnou dopravou včas do práce nebo školy,“ uvedl starosta Prahy 6 Petr Prokop.
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Kritizovanou jednosměrku ve Vokovicích zrušil soud, radnice chce situaci dál řešit
Vedení kraje dříve uvedlo, že opatření výrazně zkomplikovalo dojíždění tisíců Středočechů do Prahy a vedlo k delším kolonám a většímu zpožďování příměstských autobusových linek.
Kraj uvedl, že podle soudu městská část neposoudila negativní dopady předem, ale až v době platnosti zákazu. Stejně tak se radnice podle rozsudku nezabývala dostatečnou kapacitou alternativních tras a vlivem opatření na celkovou plynulost provozu.
Podle radního Prahy 6 pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše místní na zavedení jednosměrky reagovali kladně. „Prokázalo se, že původní opatření zklidnilo dopravu v rezidenční části Vokovic,“ dodal.
Podle něj je potřeba vyhodnotit provoz na okolních komunikacích, jelikož po otevření ulice Na Krutci v obou směrech kolony aut nezmizely. Radnice zároveň nesouhlasí s tím, jak soud vyhodnotil podklady a důvody regulace, zejména odbornou podkladovou studii ČVUT.