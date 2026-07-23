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Radnice asi něco vyjedná, ale konec nočních letů je nereálný, myslí si experti

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  7:21
Noční odlety a přílety jsou na Letišti Václava Havla v Ruzyni běžnou součástí...

Noční odlety a přílety jsou na Letišti Václava Havla v Ruzyni běžnou součástí provozu. Praha 6 ale žádá postupné snižování nočního letového plánu až do jeho úplného zrušení v roce 2032. (6. července 2017) | foto: Profimedia.cz

Noční odlety a přílety jsou na Letišti Václava Havla v Ruzyni běžnou součástí...
Starosta Prahy 6 a stínový ministr dopravy. Jakub Stárek
Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Jakub Stárek (ODS)....
Noční odlety a přílety jsou na Letišti Václava Havla v Ruzyni běžnou součástí...
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Noční lety nad Prahou nejdou jen tak zakázat. Myslí si to odborníci v reakci na požadavek Prahy 6, která schválila stanovisko, aby letiště nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Důvodem jsou podle radnice stížnosti lidí, kteří bydlí v jeho blízkosti. Vadí jim především to, že se kvůli nočním letům nemohou vyspat.

Konkrétně se má jednat o lety mezi půlnocí a půl šestou ráno. Podle expertů by se ale lidé nedostali na dovolenou.

„Bydlíme v Ruzyni, letadla nám lítají skoro nad střechou a myslím si, že by stačilo, kdyby nelítala v noci. Když startují v jednu ráno, tak se moc vyspat nedá,“ stojí v jednom z příspěvků na sociálních sítích.

Praha 6 žádá Letiště Praha, aby ukončilo noční provoz kvůli zdraví občanů

Podle dopravních expertů je ale situace složitější. Noční lety nelze jednoduše zakázat vzhledem k důležitosti pražského letiště.

„Praze 6 se nejspíše podaří vyjednat nějaké omezení, ale úplný zákaz nočních letů jednoduše není reálný,“ vysvětlil pro MF DNES dopravní expert Roman Budský.

V noci létají na dovolenou

Důvodem nemožnosti zákazu je například to, že noční spojení na letišti často využívají takzvané charterové lety. Tedy nepravidelné spoje, které si objednávají cestovní kanceláře.

„Cestující by měli především v letní sezoně omezené možnosti spojů do turistických destinací a celkově by se tímto opatřením omezil růst letiště,“ doplnil odborník na leteckou dopravu Petr Kováč.

Experti se shodují, že by seškrtání nočních letů zásadně ovlivnilo provoz letiště. „Teoreticky by se mohly noční lety přesunout za Prahu, ale to by znamenalo logistický problém s převozem cestujících,“ upozornil Budský.

Úplná uzávěrka letů v nočních hodinách není momentálně reálná ani podle vedení letiště. V současnosti totiž nemá dostatečnou kapacitu, aby bylo možné přesunout spoje mimo noční hodiny.

„S Prahou 6 o tomto tématu pravidelně komunikujeme. A jsme si problému s hlukem vědomi. Nicméně v současnosti není možné uzavřít pražské letiště pro noční provoz za účelem snížení hluku,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.

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Ke zrušení nočních spojů by podle ní mohlo dojít až v případě, že se zprovozní paralelní dráha. Ta má umožnit efektivnější rozložení provozu během dne a vytvoří potřebnou kapacitu pro přesun nočních letů. Zahájení stavby dráhy ale letiště plánuje až po roce 2030. Na projektu se pracuje už dvacet let. Přípravu však opakovaně zpomalily soudní spory.

„Do výstavby paralelní dráhy si lze konec nočních letů představit jen těžko,“ podotkl Kováč.

V současné době odlétají letadla z vedlejší dráhy kvůli modernizaci okolí hlavní ranveje, která začala na konci března a potrvá do 14. srpna. Jako kompenzaci za vyšší hluk rozdělí Letiště Praha okolním městským částem a obcím 13,3 milionu korun. Nejde o kompenzace v právním smyslu, protože Letiště Praha neporušuje stanovené hlukové limity ani jiná pravidla, ale o dobrovolný finanční příspěvek. Nejedná se přitom o nic nového, městské části získaly příspěvek už dříve.

Radnice chce klidný spánek

Pražské letiště také v březnové deklaraci navrhlo limit 48 nočních letů. „Platí zákaz provozu velmi hlučných letadel. Motivujeme tak dopravce k nasazování modernějších a tišších strojů,“ vysvětlila Hejtmánková.

Opatření ale radnice Prahy 6 považuje za nedostatečné. Argumentuje ochranou zdraví svých obyvatel. „Naším cílem je zajistit občanům Prahy 6 klidný a ničím nerušený spánek, který je základním předpokladem pro pevné zdraví a spokojený život v naší městské části,“ sdělil starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).

Radnice chce, aby se noční provoz snížil už od příštího roku o 20 procent. S tím, že od roku 2032 by mezi půlnocí a 5. 30 nevzlétala a nepřistávala žádná letadla s výjimkou mimořádných a nouzových situací.

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Hejtmánková ale upozorňuje, že na evropských letištích, kde noční uzavírka platí, byla zavedena až po často dlouholetém jednání všech zúčastněných stran a většinou po splnění konkrétních podmínek v rámci vyváženého přístupu přijatého Evropskou unií.

Letiště odbaví miliony lidí

Společnost Letiště Praha provozuje Letiště Václava Havla. To loni odbavilo víc než 17,75 milionu cestujících, což je meziročně o 8,5 procenta více. Dostalo se tak na téměř stejné číslo jako v rekordním roce 2019 před pandemií covidu-19, kdy odbavilo 17,8 milionu cestujících. Letiště odhaduje, že v letošním roce odbaví 18,9 milionu cestujících.

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