V babyboxu v Praze 6 před Vánocemi našli chlapce. Dostal jméno Oliver

Do babyboxu na radnici v Praze 6 odložil někdo v pátek před polednem chlapce. Jde o 259. dítě umístěné v Česku do těchto speciálních schránek pro nechtěné děti a zároveň je to deváté dítě nalezené v babyboxu v Praze 6. V pondělí o tom informoval zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.