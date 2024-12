Zastupitelé Prahy 5 projednají odvolání celé rady, opozice chce nové vedení

Rattay v rezignačním dopise jako důvody svého odchodu uvedl vnitřní neshody v koalici a to, že neřeší problémy městské části. Kritizoval i sestavování rozpočtu na příští rok.

Rattaye vyzval předseda zastupitelského klubu Pirátů Karel Bauer a někteří zastupitelé Prahy 5 sobě a SEN 21 k rezignaci na zastupitelský mandát, jelikož ho voliči zvolili jako pirátského zastupitele. Ten se ho ale nevzdá.

„Jsem vázán zastupitelským slibem, který mi velí hájit zájmy Prahy 5. Můj hlavní zájem je složení nové stabilnější koalice. Navíc chci nadále plnit program, se kterým jsem šel před voliče do voleb. Zvažoval jsem, že zastupitelský mandát složím, ale v tom případě by nenastala žádná změna a nefungující koalice o jednadvaceti hlasech by nedostála žádných změn. V tuto chvíli budu působit jako nezávislý,“ řekl redakci iDNES.cz Rattay.

Pátá městská část má zhruba 86 tisíc obyvatel a zahrnuje Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova.