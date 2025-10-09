Policie řeší sérii vloupání ve Slivenci. Posílila hlídky, radnice varuje občany

Na událost upozornila místní radnice. „Městská část Praha-Slivenec je v intenzivním kontaktu s Policií ČR a Městskou policií. Byla dohodnuta zvýšená hlídková činnost v lokalitě. Občany prosíme o zvýšenou obezřetnost. Jakýkoli podezřelý pohyb či jednání hlaste prosím neprodleně na linku 158,“ uvedla městská část na Facebooku.
Podle starostky Jany Plamínkové bylo v posledních dnech vykradeno několik domů kolem ulice K Dobré vodě.
„Pracuje na tom policie, která se snaží zločince najít,“ řekla pro iDNES.cz. Podle starostky se vloupání týká čtyř až pěti domů.
Starostka zároveň přiznala, že podobné situace nejsou až tak výjimečné. „Čas od času se nějaká ta série vloupání objeví a pachatel začne řádit. Upozornili jsme lidi, aby si dávali pozor. Každý okamžitě řekne, ať pořídíme kamery. Jenže to není tak jednoduchý. Dnes máme GDPR a ta cesta je opravdu složitá. Je to drahé a musí to udělat magistrát,“ dodala Plamínková.