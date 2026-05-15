Policisté v Praze našli v autě pět kýblů marihuany. Řidiče okamžitě odvezli

Autor:
  22:29
Odhadem pět kýblů konopí nalezli v pátek odpoledne v autě řidiče pražští policisté z pohotovostní služby. Muže zadrželi a odvezli na výslech. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení. Kýble nyní prověří experti, aby zjistili přesné množství drogy.

KRIMI

Policisté zasahovali v ulici Xaveriova v Praze 5, auto zastavili v rámci výkonu služby.

„Zjistili, že se tam nalézá několik kýblů se sušinou, kdy bylo odhaleno, že některá sušina je marihuana,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Muže policisté zajistili a odvezli na výslech na policejní stanici, aby situaci vysvětlil. Celý případ je momentálně vyšetřován s podezřením na spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím.

Policisté v Praze prověřovali auto. Našli v něm pět kýblů marihuany, řidiče zadrželi. (15. května 2026)
Mluvčí policistů dodal, že nádob se sušinou je více a je třeba zjistit, jaký podíl tvoří právě omamná droga. „Budou podrobeny odborné expertíze, abychom zjistili, kolik přesně marihuany v kýblech je,“ uzavřel.

