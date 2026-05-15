Policisté zasahovali v ulici Xaveriova v Praze 5, auto zastavili v rámci výkonu služby.
„Zjistili, že se tam nalézá několik kýblů se sušinou, kdy bylo odhaleno, že některá sušina je marihuana,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.
Muže policisté zajistili a odvezli na výslech na policejní stanici, aby situaci vysvětlil. Celý případ je momentálně vyšetřován s podezřením na spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím.
Mluvčí policistů dodal, že nádob se sušinou je více a je třeba zjistit, jaký podíl tvoří právě omamná droga. „Budou podrobeny odborné expertíze, abychom zjistili, kolik přesně marihuany v kýblech je,“ uzavřel.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz