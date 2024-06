V Praze 5 bude do roku 2045 žít o třetinu více lidí. Tlak vzroste na školství i služby

Podle té bude počet obyvatel v Praze 5 v dalších dvou dekádách výrazně růst. To bude podle ní dále prohlubovat tlak zejména na sociální služby nebo také na školy, který je už teď výrazný.

V současné době trvale žije na území páté městské části zhruba 95 tisíc lidí. „Mezi lety 2022 a 2023 došlo k razantnímu nárůstu počtu obyvatel žijících na území Prahy 5, který byl způsoben ukrajinskou krizí,“ komentuje poslední vývoj jeden z autorů prognózy ze společnosti Krokem Ondřej Špaček. Skokově tak přibylo z roku na rok více než sedm tisíc obyvatel. Radní Prahy 5 pro školství Alena Janďourková (Praha 5 sobě) k tomu dodává, že městská část od začátku krize přijala do svých základních škol už skoro 900 ukrajinských dětí.

Tisíce nových žáků

V roce 2045 už zde však má žít o 30 tisíc lidí víc. Zásadně zde má přibýt seniorů, jejichž počet naroste z 15 tisíc na 25. Vedle toho by ovšem také měly přibýt více než dva tisíce dětí ve věku základní školy.

Předpokládaný vývoj počtu obyvatel v pražské páté městské části (19. června 2024)

Prognóza tak jednoznačně potvrzuje, že Praha 5 bude muset dále navyšovat kapacity ve svých základních školách. Navíc když je tam situace už nyní kritická. „Nedostatek školských kapacit postihuje de facto celé území Prahy 5, a to všude tam, kde je nějaká hustší zástavba. Zdaleka nejhorší je situace v Košířích. Například do Základní školy Nepomucká se nám letos na tři třídy hlásilo 150 dětí. To je absolutní extrém. Jakžtakž jsme to zvládli, i když na úkor toho, že tam je 30 dětí ve třídě,“ říká Janďourková.

Tamní situaci by měla pomoci řešit nová Základní škola Na Výši, kterou by podle zatím neposvěcené dohody mělo spolufinancovat hlavní město, a to skoro z poloviny. Městská část však nyní zvažuje, zda nezměnit projekt tak, aby tam mohl vzniknout i druhý stupeň základní školy, ne pouze první.

Výhledově se bude situace nejvíce zhoršovat na Barrandově. Dětí od 6 do 14 let jsou tu totiž momentálně podle prognózy zhruba dva tisíce, ale za dvacet let jich zde bude kvůli nové výstavbě asi 2 700. „Barrandov je taková velmi uzavřená oblast. Jen velmi malá část tamních dětí dojíždí do školy do jiné městské části,“ popisuje Janďourková.

Má tu sice vzniknout nová škola, ale podle místostarosty Prahy 5 pro územní rozvoj a strategické investice Radka Janouška (Praha 5 sobě) teprve probíhá vyjednávání o výkupu pozemků mezi jejich vlastníky a developerskou společností Finep, která je následně poskytne.

V případě části Smíchova u Vltavy mnohem více dětí dochází do školy v jiných městských částech, například přes řeku do některého zařízení v Praze 2. V souvislosti s nově vznikající čtvrtí Smíchov City, kterou mezi smíchovským nádražím a autobusovým nádražím Na Knížecí staví Sekyra Group, se tu však v nadcházejících dvou dekádách zdvojnásobí počet dětí základní školou povinných.

Developer sice poskytne městské části pozemek, aby si zde školu mohla postavit, ale samotná budova by podle odhadů měla vyjít na více než miliardu, což je naprosto mimo možnosti i tak velké městské části, jakou je Praha 5.

Oboustranně výhodná nabídka

Zdá se, že radnice po měsících jednání našla shodu s magistrátem, který by měl projekt převzít a stavbu školy zaplatit. „Předběžná dohoda je, že hlavní město nejenže zaplatí stavbu školy v rámci Smíchov City, ale také přispěje 200 miliony na stavbu ZŠ Na Výši,“ informuje starostka Prahy 5 Radka Šimková (Praha 5 sobě) s tím, že škola by se mohla otevřít v roce 2028.

Výměnou by měla pátá městská část předat magistrátu dvě budovy ve Vltavské ulici na Smíchově, které hlavní město využije pro navýšení kapacit středních škol. Dohodu však musí nejdříve schválit obě zastupitelstva.

Vzhledem k finanční náročnosti stavby nových škol se Praha 5 podle Janďourkové v dalších případech bude rozhodovat, jaká forma rozšíření kapacit je nejvhodnější. „V případě Radlic máme sice moc hezkou studii, ale nejsme si jisti, zda je teď nejlepší varianta stavět úplně novou školu na Waltrovce, nebo jestli nebude lepší místo toho zkapacitnit základní školy Santoška a Radlická. To už teď sice děláme, ale ve hře je třeba přístavba dalšího pavilonu a podobně,“ vysvětluje Janďourková. Taková rozhodnutí vedení městské části podle jejích slov učiní na základě koncepce, kterou připraví za pomoci vypracované prognózy.