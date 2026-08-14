Žena přišla do prodejny v Praze 4 specializující se na prodej drobného zvířectva a zboží souvisejícího se zvířaty kolem sedmé hodiny večer.
„V prodejně mezi regály položila nákupní tašku a z místa odešla pryč. Zaměstnankyně prodejny následně nalezla tašku, v níž byl uložen přepravní box pro zvířata,“ informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová ve zprávě.
V přepravce se nacházelo 21 osmáků. „Při otevření boxu zaměstnankyně zjistila, že je sedmnáct hlodavců uhynulých a další čtyři jsou ve velmi špatné stavu. Bohužel i tito zbylí osmáci posléze zahynuli,“ sdělila mluvčí.
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Případ převzali kriminalisté ze 3. oddělení hospodářské kriminality. Ze záznamů bezpečnostních kamer zjistili, že žena poté odjela tramvají.
„Kriminalisté žádají ženu, aby se sama přihlásila prostřednictvím linku 158,“ informovala mluvčí. O pomoc se ztotožněním požádali také veřejnost, kamerové záznamy proto v pátek zveřejnili.
Policisté věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Ženě v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest ve vězení.
„V současné chvíli nelze vyloučit, že úhyn zvířat může být spojen s nevhodným způsobem přepravy a z důvodu velmi vysokých teplot, které v tento den převládaly,“ doplnila mluvčí.