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Teplá voda stále neteče, termín se posouvá. Lidé z Prahy 4 kritizují odstávku

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  9:37

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ilustrační snímek | foto: Ondřej Kubín

Obyvatelé Prahy 4 jsou stále bez teplé vody. Nedobrovolná odstávka kvůli netěsnosti potrubí trvá od čtvrtka a obnovení dodávek se už několikrát posunulo. Lidé neustálé odsouvání termínu opětovného spuštění teplé vody kritizují.

Opraveno mělo být původně v pátek, ale technici při opravách odhalili další závady. Odstávka se týká asi 12 000 domácností.

„Bohužel, opravy se stále nedaří dokončit. Pražská teplárenská tak obnovu dodávek vody posunula až na středu 8. 7. 2026 večer,“ omluvil se v sobotu starosta Prahy 4 Ondřej Kubín.

Odkázal na další problémy při opravách. „(Technici Pražské plynárenské) konkrétně evidují problém s dopouštěním soustavy a tlakovými poměry,“ dodal ve svém příspěvku. Aktuální situaci monitoruje přímo v terénu.

Lidem ze zasažených oblastí protahování oprav vadí a své rozhořčení dávají najevo na sociálních sítích. Jedna z uživatelek zaslala na Pražskou teplárenskou stížnost.

„Chápu, že při opravě může dojít k nepředvídaným komplikacím. Co však považuji za nepřijatelné, je způsob informování odběratelů. Každodenní posouvání termínu o dalších 24 hodin nevzbuzuje důvěru a působí dojmem, že zveřejňované termíny nejsou reálným odhadem dokončení prací,“ kritizuje postup Pražské teplárenské.

Kvůli netěsnosti potrubí zůstaly tisíce domácností v Praze 4 bez teplé vody

Firma potvrdila, že posouvání termínu způsobila další netěsnost potrubí. „Je to nepředvídatelná situace,“ řekl iDNES.cz Pavel Maďar z obchodního úseku společnosti.

Středeční termín obnovení dodávek by ale měl být finální.

„Opravy jsou nyní ve fázi dopouštění, natlakování a postupného zprovozňování celé soustavy. Tato fáze je ovšem časově nejnáročnější. Situaci nadále komplikuje odstávka zdroje v Mělníku, kvůli které je dotčená část Prahy dočasně zásobována v takzvaném ostrovním režimu z Teplárny Michle,“ informuje společnost.

Kritické komentáře se objevily pod příspěvkem starosty Prahy 4 Kubína. Městská část ale upozorňuje, že na obnovení dodávek nemá žádný vliv.

„Městská část Praha 4 teplo nezajišťuje a ani není vlastníkem teplárenské infrastruktury, tou je Pražská teplárenská. Městská část tak nemá možnost, jak opravu urychlit, je to stejné jako s dodávkami plynu či elektřiny,“ vysvětluje úřad v prohlášení.

Mapa poruch a plánovaných odstávek. ( 7. července 2026)

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