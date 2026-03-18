Šemík pářící se s klisnou zmizel z pražské střechy. Kontroverzní sochu čeká aukce

Petra Miková
  17:35
Socha pářícího se koně Šemíka s klisnou, která v posledních měsících budila pozornost na střeše domu v pražském Podolí, z místa zmizela. V úterý ji dělníci a sochař Jakub Flejšar pomocí jeřábu odstranili a převezli do venkovní galerie golfového areálu v Hostivaři, kde bude k vidění minimálně do konce května.
Jeřáb sundal ze střechy domu v Podolí kovovou sochu Šemíka. (17. března 2026)

Instalace od sochaře Jakuba Flejšara patřila k diskutovaným uměleckým dílům ve veřejném prostoru v metropoli. Na střeše novostavby vydržela jen dočasně – od začátku bylo jasné, že s kolaudací domu bude muset ustoupit novým majitelům bytů.

Nově se plastika přesouvá do prostředí, kde podobná díla nejsou výjimkou. Hostivařské golfové hřiště dlouhodobě slouží jako venkovní galerie a vystavuje práce známých českých autorů, včetně soch od Karla Malicha, Stanislava Kratochvíla, Davida Černého či Lukáše Rajse.

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

„Je to ideální místo pro velkou sochařinu. Uvnitř by tolik nefungovala, venku ale ano,“ vysvětlil pro iDNES.cz autor Jakub Flejšar. Návštěvníci by si dílo měli prohlédnout již v příštích dnech.

Socha zatím nemá nového majitele. Dražba, jejíž výtěžek má charitativní přesah, potrvá do konce května. Poté se rozhodne o jejím dalším osudu.

Podle developerky projektu Petry Šaldové bylo dočasné umístění na střeše součástí původního plánu. „Od začátku jsme říkali, že jde jen o přechodné řešení do doby, než dům převezmou vlastníci,“ uvedla.

„Myslím, že je to trošku škoda, protože teď je to místo takové opuštěné. Měli jsme reakce na to, že už si na to lidi zvykli, ale samozřejmě jsou kladné i záporné,“ dodala Šaldová.

Teoreticky by se plastika mohla na místo vrátit, a to pokud by se na jejím odkupu shodli noví majitelé bytů. To je ale podle Šaldové spíše nepravděpodobné. „Spíš si myslím, že se koně dostanou do rukou někoho, kdo k nim má blízko, a to i jako k živým koňům,“ vysvětlila.

Reakce? Od nadšení po rozpaky

Výrazná instalace vzbuzovala od počátku smíšené reakce. Zatímco část veřejnosti si na ni zvykla a vnímala ji jako originální oživení prostoru, jiní ji kritizovali.

Sám autor přiznává, že kontroverze k podobnému umění patří. „Někomu se to líbí, jinému ne. To je normální,“ říká Flejšar. Připouští ale, že mu socha na střeše už trochu chybí. „Najednou ten dům působí opuštěně,“ dodal.

Samotné stěhování se odehrálo v úterý odpoledne. Jeřáb postupně snesl obě části plastiky ze střechy, odkud putovaly na přívěsu do Hostivaře.

Projekt s názvem Villa Gallery měl původně počítat s vystavováním umění na střeše dlouhodobě. O tom, zda se tato myšlenka v budoucnu vrátí, ale rozhodnou až noví majitelé domu.

