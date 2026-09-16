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Požár v areálu nákladového nádraží. Pražští hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

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  19:17aktualizováno  19:26
Hasiči zasahují u požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží v...

Hasiči zasahují u požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží v Praze 3. (16. září 2026) | foto: X - Hasiči Praha

V Praze na Žižkově hoří zděný domek, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu....
Hasiči zasahují u požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží v...
Hasiči zasahují u požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží v...
Hasiči zasahují u požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží v...
7 fotografií
Pražští hasiči vyjeli k požáru objektu v areálu nákladového nádraží v ulici Zvěřinova v Praze 3. Vyhlásili druhý stupeň poplachu, zasahují z několika směrů.

Kolem 19:30 hasiči požár potlačili, nyní probíhá dohašování. „Aktuálně zasahujeme na 3 vodní proudy,“ uvedli hasiči.

„U požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží zasahují aktuálně jednotky ve druhém stupni požárním poplachu. Požářiště je rozděleno do několika úseků, nasazeno máme několik vodních proudů. V objektu byla také zaparkovaná vozidla,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

Podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové byla budova opuštěná. V důsledku požáru uzavřela policie okolí objektu a omezila provoz.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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