„Taky vám připadají tyhle směrovky pro chodce už přežilé?“ ptá se Rut ve svém příspěvku na Facebooku. Městská část Prahy 3 odstranila celkem 32 cedulí s názvy ulic, týká se to například Ondříčkovy ulice nebo Vinohradské.
„Lidé už se dnes orientují spíš podle mapy v mobilu. A těm, kdo nemohou nebo nechtějí používat mobil snad postačí cedule s názvy ulic na nárožích domovních bloků,“ uvedl Rut.
Na dalších 140 nosičích, převážně lampách, směrové cedule podle něj zůstaly a městská část je odstraňovat neplánuje. Dodal, že městská část se také zbavila části sloupků, které zakazovaly parkování aut na chodnících a v rozhledech.
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„Smyslem odstranění části směrovek umístěných na samostatných sloupcích je úspora provozních nákladů a odstranění bariér z veřejného prostoru,“ uvedl pro redakci iDNES.cz.
Ve svém příspěvku avizuje nový chodecký navigační systém, který má metropole v budoucnu nasadit. „Který by měl tento z 90. let postupně nahradit,“ napsal Rut. Upřesnil, že se jedná o plán s názvem Pražský chodec spadající do programu Čitelná Praha.
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Pražský chodec je jednotný navigační a informační systém, který Praha zavádí od roku 2022. Postupně jej nasazuje především v metru a také na vybraných veřejných prostranstvích a ulicích.
„S novou navigací pro chodce se můžete potkat například na nábřeží v Holešovicích, na Václavském náměstí nebo v Edenu,“ řekl také Rut.
Nechceme „čumět“ do mobilů
Rutův příspěvek rozdmýchal vášnivou diskuzi. Směrové cedule podle diskutujících využívají totiž nejen chodci, ale také řidiči, kterým jejich odstranění ztíží orientaci po městě.
„Takhle každý řidič už dopředu ví kde která ulice je když jí hledá a ne, že bude stavět na každé křižovatce a čumět na roh baráku,“ píše jeden z uživatelů.
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„Aha. Jako řidič se podle nich orientuji, když ty označení ulic v samotných ulicích jsou dány vždy na super místě a nejsou vidět,“ přidává se další.
„Směrovky jsou určeny pro chodce, nikoliv pro řidiče aut, ke zhoršení bezpečnosti a zvýšení riziku nehod tedy nedojde,“ reaguje Rut.
Chodcům radí, aby využili cedulí na nárožích domů či mobilních map. Jenže podle obyvatel tak může snadno dojít k nehodě.
„Lidi čumí do mobilů, skákají pod tramvaje, nedávají pozor, protože mají čumák zaražený v mobilu, a co uděláte vy? Odstraníte ukazatele, aby lidi do těch mobilů museli čumět ještě víc. To je logika,“ vyjadřuje se uživatel.
„Proč si myslíte, že všichni, hlavně starší, pořád čumí do mobilu?“ ptá se další.
„Tak tohle beru jako krok zpět. Kolikrát ta cedule na nároží domu není, takže chtě nechtě musím zapnout mobil a podívat se, kde jsem. Nehledě na to, že podmínkou jsou mobilní data, která ne všichni mají nonstop zapnutá,“ zamýšlí se pak jiný.