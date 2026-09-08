Praha 3 reaguje na vysoký počet cizinců, radniční noviny začala vydávat i v jiném jazyce

Radniční noviny v angličtině vyšly poprvé v anglické mutaci před několika dny.
Dají se stáhnout ve formátu .pdf z webu městské části.
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„Praha je evropská metropole, a proto i u nás přibylo sousedů, kteří sem přišli za studiem, prací nebo vás sem přivedla jiná životní situace a vaším mateřským jazykem není čeština. Často komunikujete především anglicky a neovládáte češtinu dostatečně na to, abyste se dozvěděli novinky i praktické informace ze čtvrti, kde žijete, pracujete nebo jen rádi trávíte volný čas,“ zve k nové mutaci Radničních novin starosta Prahy 3 Michal Vronský.
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Podle dostupných informací je Praha 3 první radnicí v Praze, která vydává svůj měsíčník v jiném jazyce než v češtině.
Pilotní provoz potrvá čtyři měsíce, radnice potom vyhodnotí, jaký je o něj zájem.