Policisté zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze, zadrželi 16 lidí

Autor: ,
  9:54aktualizováno  10:21
Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště uzavřela. Vyřizují se zde mimo jiné osobní doklady a technické průkazy. Starosta Černošic Filip Kořínek doporučuje, aby lidé návštěvu odložili, případně se přeobjednali.

Při zásahu zadržela policie 16 lidí, sdělil Aleš Cimbala, mluvčí pražského městského státního zastupitelství. Nespecifikoval, jakého podezření se zásah týká. Poskytování informací si vyhradilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2.

Policie vyjela do Podskalské ulice a podle příspěvku na síti X i na další místa.

„Policisté Obvodního ředitelství Praha II ve spolupráci s operativním odborem Ředitelství služby cizinecké policie a dalšími útvary provádí realizaci na Městském úřadě Černošice a na dalších místech,“ uvedli.

Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) potvrdil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.

Úřad bude podle Kořínka minimálně do 12:00 uzavřen. „Policie až na výjimky neumožňuje vstup. Klienti, kteří plánovali návštěvu nebo jsou na ni objednaní, a to i na odpoledne, prosíme, aby návštěvu odložili, respektive aby se v systému přeobjednali na jiný den,“ uvedl starosta.

