Praha 13 otevře nové gymnázium. První, které v metropoli zřídí městská část

Záměr oznámila Praha 13 v tiskové zprávě.
Gymnázium bude sídlit v areálu ZŠ Janského, čímž podle městské části vznikne přirozeně navazující vzdělávací komplex umožňující žákům plynulý přechod ze základního na střední vzdělávání. Projekt reaguje na dlouhodobě rostoucí poptávku po místech na gymnáziích v Praze, zejména v západní části města.
„Zřízení gymnázia je pro Prahu 13 zásadním strategickým krokem. Chceme nabídnout kvalitní dostupné vzdělání místním studentům a zároveň přispět ke zmírnění přetlaku na stávajících středních školách,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Podle něj se městská část snaží aktivně změnit současnou situaci, kdy dosud je zřizovatelem středních škol v Praze pouze magistrát, a rozšířit střední školství do Prahy 13.
V příštích měsících chce radnice pokračovat v přípravách materiálního zajištění školy, personálního obsazení a nastavení vzdělávacího programu.
„Rozšíření středoškolských kapacit v naší městské části je velmi důležité a věříme, že přinese naší městské části nesporná pozitiva,“ věří místostarostka Marcela Plesníková.
Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5 900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená kapacita těchto škol v metropoli je pro první kolo přijímacích zkoušek asi 4 650 míst, meziročně o 110 méně.
Magistrát v Praze nyní zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.
