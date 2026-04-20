Praha 13 otevře nové gymnázium. První, které v metropoli zřídí městská část

  12:17
Městská část Praha 13 připravuje zřízení nového gymnázia. Vznikne v návaznosti na Základní školu Janského. Nová střední škola je už zapsaná v rejstříku škol a studenty se chystá přivítat už v září 2027. Zároveň to bude vůbec první veřejné gymnázium zřizované v metropoli městskou částí.
ilustrační snímek | foto: David Půlpán, MF DNES

Záměr oznámila Praha 13 v tiskové zprávě.

Gymnázium bude sídlit v areálu ZŠ Janského, čímž podle městské části vznikne přirozeně navazující vzdělávací komplex umožňující žákům plynulý přechod ze základního na střední vzdělávání. Projekt reaguje na dlouhodobě rostoucí poptávku po místech na gymnáziích v Praze, zejména v západní části města.

„Zřízení gymnázia je pro Prahu 13 zásadním strategickým krokem. Chceme nabídnout kvalitní dostupné vzdělání místním studentům a zároveň přispět ke zmírnění přetlaku na stávajících středních školách,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Podle něj se městská část snaží aktivně změnit současnou situaci, kdy dosud je zřizovatelem středních škol v Praze pouze magistrát, a rozšířit střední školství do Prahy 13.

Na gymnázia častěji odcházejí žáci ze slabších škol, ukazují data inspekce

V příštích měsících chce radnice pokračovat v přípravách materiálního zajištění školy, personálního obsazení a nastavení vzdělávacího programu.

„Rozšíření středoškolských kapacit v naší městské části je velmi důležité a věříme, že přinese naší městské části nesporná pozitiva,“ věří místostarostka Marcela Plesníková.

Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5 900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená kapacita těchto škol v metropoli je pro první kolo přijímacích zkoušek asi 4 650 míst, meziročně o 110 méně.

Magistrát v Praze nyní zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově v úterý odpoledne hořela ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se...

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Tarte Tatin. Takové jméno má zmrzlina z karamelizovaných jablek, vanilky a pekanových ořechů. Lukáš Pohnán ze Senomat na Rakovnicku se s ní probojoval do finále prestižní zmrzlinářské soutěže Gelato...

Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný,...

Výdaje za obědy rostou, zájem o stravování v restauracích ale neklesá. Jen díky jídelnám i v centru města nemusí Pražané za oběd přeplácet. Podniky ale přiznávají, že někdy musí upravit cenu, snaží...

Velkou změnou prošla pražská hromadná doprava po pátečním otevření Dvoreckého mostu mezi Podolím a Smíchovem, přesněji Hlubočepy. Přes nový most jezdí tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118,...

Výrobce dílů a systémů pro automobily Valeo v Rakovníku spustil linku fungující bez osvětlení i lidského zásahu. Slouží pro výrobu optických komponentů pro detekční kamery aut.

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to...

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Vědí obyvatelé brněnské Teyschlovy ulice na pomezí sídliště Kamechy a Bystrce 2, čí jméno vlastně nese? V Brně nebylo a dosud není významnějšího lékaře v oboru dětské medicíny, než byl Otakar...

Spolek středočeských obcí a městských částí Prahy sdružených v Pražském letištním regionu (PAR) vítá deklaraci společnosti Letiště Praha, která se v ní zavazuje dál co nejvíce omezovat dopady provozu...

Úspěch ve výběrovém řízení na post v IT oddělení jedné z firem v metropoli považoval Stanislav z Ústecka za výhru. Nový plat příjemně přesahoval krajský průměr. Jenže peripetie se sháněním pronájmu...

