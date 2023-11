U metra na Hájích chce investor 21patrové věžáky. Šílené, reaguje starostka

Podle záměru investora by na místě bývalého kina měly vzniknout dva věžové domy o výšce 21 pater doplněné menší budovou. V domech je plánovaný prostor jak pro bydlení ve vyšších patrech, tak pro obchody a služby ve spodních podlažích. Investorem je společnost Thesea.

V budovách by mělo vzniknout přes 270 bytových jednotek různých velikostí, podle informací zveřejněných na webu Prahy 11 by ty největší měly být 5+kk. Vchody do více než 70 metrů vysokých věží jsou plánované z ulice Arkalycká.

Současně je plánovaná výstavba podzemního parkoviště, které by mělo pojmout přes 300 vozů, a také úpravy okolí, včetně vodního prvku.

Lokalita bude „přestavěná“

„Městská část Praha 11 je dlouhodobě pod tlakem masivní výstavby. Přestože jsme jednou z nejhustěji obydlených městských částí a veřejná vybavenost praská ve švech, jsme stále místem, kde si investoři představují na všech možných i nemožných místech stovky bytů a s tím související nároky pro své okolí. Parkování je samozřejmě obrovský problém již nyní,“ uvedla starostka Šárka Zdeňková (Hnutí pro Prahu 11).

Podle ní takto masivní výstavba zasáhne široké okolí Hájů. „Nejde jen o několik let trvající stavbu samotnou, ale o celkovou zátěž území. V neposlední řadě dojde k narušení současné dominanty a symbolu Jižního Města – sousedních dvojčat Kupa. Panelové domy v okolí dosahují 4 až 13 podlaží, developer chystá věže dvakrát 21 pater,“ popsala další problémy, které s výstavbou mohou vzniknout a snížit tak obyvatelům životní úroveň.

„Obyvatelé Hájů jsou mnohdy dlouhodobě bydlící starousedlíci, kteří mají k oblasti Galaxie vztah,“ dodala. Uvedla také, že by pro lokalitu byla vhodnější výstavba občanské a kulturní vybavenosti, nápad s věžáky považuje za šílený.

Vedení Prahy 11 ve středu schválilo námitky do územního řízení o stavbě věžáků na Hajích, občané i SVJ je mohou posílat do 9. listopadu. O možnosti městská část informovala na svém webu.

Podle vyjádření starostky toho již někteří obyvatelé využili a své připomínky podali.

„Rozhodně tady nechceme 21patrové věže, kde bude 277 bytů. To znamená, že zabydlenost se zvýší z nějakých dvou tisíc lidí nejméně na 2 500,“ uvedl pro PrahaTV Bohuslav Sutner, zástupce SVJ.

„Z mého pohledu je to naprosto nedostačující, protože se tam plánuje nějakých 270 bytů a parkovacích jednotek je 310,“ popsala předsedkyně SVJ domu Anežky Malé Lenka Minártová s tím, že u velkých bytů je možné, že obyvatelé budou mít více než jeden vůz. Přitom parkování je v lokalitě problematické už nyní.

Předseda Výboru pro dopravu hlavního města Prahy a zastupitel MČ Praha 11 Martina Sedekeho však považuje postup starostky Zdeňkové za nekompetentní. Tvrdí, že investorovi se díky tomu podařilo zahájit u stavebního úřadu stavební řízení vedoucí k povolení realizace projektu. „Přitom starostka obelhává veřejnost, že vedení městské části o chystaném záměru nevědělo, protože jej investor vedení městské části nepředstavil,“ uvedl Sedeke na Facebooku. „Takto starostka již od února, nejdéle března, věděla, že investor se připravuje podat žádost o potřebná povolení na stavební úřad,“ kritizuje ji.

V těsné blízkosti Duo Galaxy je navíc plánovaná výstavba dalších bytových domů. Další projekty jsou budované v bližším i vzdálenějším okolí bývalého kina. V současnosti probíhá i rekonstrukce hotelu Opatov, kde také vznikají byty.

Kino Galaxie bylo v roce 1996 otevřeno jako první české multikino, kdy vzniklo jako přestavba kulturního centra. Před uzavřením v roce 2019 ho provozovala společnost Cinema City, mělo 9 sálů, do kterých se mohlo usadit až 1 728 diváků.