Nejistota končí. Prodej bývalé vršovické radnice má zelenou, vzniknou tam byty

Adam Hejduk
  9:12
Léta trvající nejistota kolem bývalé radnice Prahy 10 je konečně u konce. Developer místo úřadu postaví byty. Praha 10 za utržené peníze koupí nový objekt. Zatím zůstává v nájmu ve Vinohradské ulici. Souhlas s prodejem bývalé radnice ve Vršovicích, známé jako Vlasta, ve čtvrtek udělili městské části zastupitelé hlavního města.
Fotogalerie2

Praha 10 po letech sporů prodá bývalou radnici ve Vršovicích. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Soukromý developer za budovu a sousední kulturní dům Eden zaplatí 1,12 miliardy korun plus případný doplatek, který by uhradil za situace, kdyby se v rámci nového Metropolitního plánu zvýšil na tomto území nejvyšší povolený limit zastavitelnosti.

„Prodej je racionální a nejekonomičtější řešení pro Prahu 10 i hlavní město. Předchozí pokusy o rekonstrukci opakovaně selhaly – byly finančně nereálné i při zapojení města a během diskuse nezazněla žádná životaschopná alternativa,“ řekl na jednání první místostarosta Prahy 10 a magistrátní zastupitel Tomáš Pek (TOP 09).

Vinohradská nebo Hagibor

Za získané peníze si městská část pořídí nové sídlo. „Praha 10 teď musí postupovat odpovědně – připravit kvalitní kupní smlouvu, která bude respektovat schválené podmínky i místní obyvatele, a zároveň opakovaně vypsat soutěž na nové sídlo v plném souladu se zákonem, aby bylo možné nabídky objektivně porovnat,“ dodal.

Prodej bývalé radnice je na dosah, Praha 10 chce získat peníze na nové sídlo

Vedení radnice se totiž už v minulosti pokusilo vybrat nové sídlo, ale nabídky z různých důvodů nevyhovovaly. Některé například kromě platby částečně zahrnovaly i směnu.

Vytipované jsou celkem čtyři objekty. Dva z nich v administrativním komplexu Hagibor, třetí v areálu Koh-i-nooru naproti bývalé radnici, poslední variantou je koupě stávající pronajaté budovy. Ta stojí na konci Vinohradské ve Strašnicích a městská část je tady v nájmu s opcí jen do roku 2030.

Složitá přestavba

Klub ANO v minulosti dvakrát odmítl podpořit prodej budovy Vlasta a přilehlých pozemků, protože podle předsedkyně zastupitelského klubu ANO v Praze 10 Radmily Kleslové vedení radnice nedokázalo přesně určit, kde úřad po roce 2030 bude sídlit. Na začátku roku ale došlo k politické shodě.

Praha 4 musí ještě minimálně dvacet let strávit v nájmu v budově v Krči.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„V lednu proběhlo u starosty na toto téma jednání mezi stranami, jehož výsledkem byla dohoda na podobě teď schváleného usnesení. To radě městské části ukládá zajistit zároveň s prodejem Vlasty novou budovu pro úřad, a proto jsme dnes souhlasili,“ sdělila Kleslová.

Proti byli po celou dobu Piráti, kteří prosazovali vybudování školského kampusu místo radnice. Podle starosty Prahy 10 Martina Valoviče (ODS) je ale taková varianta nereálná.

Praha 10 má kupce na bývalou radnici a kulturní centrum. Firma nabízí 1,1 miliardy

„Budova byla od počátku zamýšlená jako administrativní a tomu odpovídá i její dispozice. Nechali jsme renomovanou auditorskou firmu připravit analýzu, která porovnala výhody rekonstrukce s prodejem. Rekonstrukce podle ní vychází na 1,79 miliardy korun a představuje nejméně výhodnou variantu,“ popsal Valovič.

Přestavba na školní kampus by podle něj byla mimořádně obtížná. Komplikované by bylo zejména zajistit ve třídách dostatek přirozeného světla, zároveň chybí prostory pro venkovní sportoviště.

Spory v Praze 4

Praha 10 nicméně není jediná, kde dlouhodobě zuří spory o budovu radnice. Výhrady má třeba také opozice v Praze 4. Úřad totiž sídlí v soukromé budově v Krči, kde se jí navíc kvůli inflační doložce v posledních letech výrazně zvýšil nájem. Stávající nájemní smlouva je navíc uzavřená do roku 2046 s opcí na další dekádu.

Praha 4 musí ještě minimálně dvacet let strávit v nájmu v budově v Krči.

Opozice proto sbírá podpisy na to, aby mohla iniciovat referendum. V něm by obyvatelé Prahy 4 rozhodli, zda si přejí prodloužení nájemní smlouvy, jestli má radnice usilovat o snížení nájemného a zda by městská část měla zadat odbornou studii týkající se přestěhování do vlastních nebo magistrátních prostor.

Původní plán byl spojit referendum s loňskými sněmovními volbami. Nepodařilo se ale sehnat dostatek podpisů. Nyní opozice plánuje plebiscit spojit s letošními komunálními volbami.

Praha 10 nabízí k prodeji bývalé sídlo. Zastupitelé to ale neschválili, říká opozice

Starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS) zdůrazňuje, že nájemní smlouvu zdědil a s majitelem se pokoušel vyjednat snížení nájemného nebo různé slevy. Navíc podle něj chybí vhodné místo, kam by se radnice mohla přestěhovat.

I kdyby Praha 4 takové prostory našla, stěhování by vzhledem k nevypověditelné nájemní smlouvě bylo možné až za dlouhých dvacet let.

„Prodej je racionální a nejekonomičtější řešení pro Prahu 10 i hlavní město.“ Tomáš Pek (TOP 09) první místostarosta Prahy 10 a magistrátní zastupitel

Vstoupit do diskuse

Zatěžkávací zkouška prověřila kvalitu Dvoreckého mostu

Nejčtenější

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Nejistota končí. Prodej bývalé vršovické radnice má zelenou, vzniknou tam byty

Praha 10 po letech sporů prodá bývalou radnici ve Vršovicích.

Léta trvající nejistota kolem bývalé radnice Prahy 10 je konečně u konce. Developer místo úřadu postaví byty. Praha 10 za utržené peníze koupí nový objekt. Zatím zůstává v nájmu ve Vinohradské ulici....

23. ledna 2026  9:12

Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku

Zadka sice neleží tak vysoko nad vodní hladinu jako Máj, ale z jiné perspektivy...

Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...

23. ledna 2026

Pohotovosti přešly pod pojišťovny a Praha rozdá miliony, aby nezavíraly moc brzy

Fakultní nemocnice Bulovka

Ordinace lékařské pohotovosti budou v Praze letos fungovat na stejných místech a ve stejném rozsahu jako loni. Praha rozdělí mezi sedm nemocnic a jednu polikliniku, které službu zajišťují, 27,35...

22. ledna 2026  20:35

Heroický výkon, říká starosta. Lidé z vyhořelého domu mají náhradní ubytování

Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Pro všech téměř 60 lidí z Borče na Mladoboleslavsku, kteří po požáru domu skoro týden přebývali v tělocvičně v sousední obci, se podařilo najít náhradní ubytování. Nové zázemí našli v azylových...

22. ledna 2026

Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d. Vyhlášku ve čtvrtek schválili zastupitelé hlavního města. Odmítli však druhou část původního návrhu,...

22. ledna 2026  7:30,  aktualizováno  17:33

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

22. ledna 2026  17:20

Stavební manévry za Prahou. Říčanům a Nehvizdům pomůžou nové obchvaty

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Středočeské Říčany získají nový obchvat, který propojí dálnici D1 u Všechrom se silnicí I/2. Tendr na projektovou dokumentaci vyhrálo sdružení firem Pontex, 4roads a SATRA, cena dosáhne téměř 30...

22. ledna 2026  16:35

Ošetření až pro 12 zraněných. Pražští záchranáři mají nové evakuační vozidlo

Nové evakuační vozidlo pražské záchranky. (22. ledna 2026)

Pražská zdravotnická záchranná služba (ZZS) má ve vozovém parku nové evakuační vozidlo k nasazení při událostech s ohrožením většího množství lidí. Médiím ho ve čtvrtek představili zástupci ZZS a...

22. ledna 2026  14:57

THC z automatu mladík páčil drátem. Zboží jsem si koupil, ale nevypadlo mi, tvrdil

Strážníci zajistili muže, který se snažil drátem vykrást automat s výrobky THC

Na mladého muže, který se neoprávněně dobýval do automatu s výrobky THC, narazili ve středu večer strážníci v Praze 13. Ke svému počínání si vzal i drát. Prý mu zboží nevypadlo a snažil se k němu...

22. ledna 2026  13:48

Horší než nejbrutálnější mordy. Soud potvrdil doživotí za vraždu před dětmi

Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Alexandra Klempara, a potvrdil mu tak doživotní trest vězení za vraždu a zmrzačení na pražském Žižkové. Klempar podle pravomocného rozsudku v srpnu roku 2023 ubodal...

22. ledna 2026  13:30

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Pro štěstí na Karlův most. Kouč Barcelony pak chválil Slavii: Standardky má fakt silné

Trenér Barcelony Hansi Flick a v pozadí slávistický kouč Jindřich Trpišovský...

Ještě než usedl do čestné lóže v Edenu, Joan Laporta, prezident fotbalové Barcelony, se odpoledne před výkopem při procházce po Karlově mostě nechal natočit, jak hladí psa na reliéfu sochy svatého...

22. ledna 2026  11:03

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. 2. 2019)

Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel...

22. ledna 2026  8:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.