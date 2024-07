Praha 10 radnici rekonstruovat nebude, budovu ve Vršovické ulici prodá

O postupu rozhodla rada městské části na svém posledním červnovém zasedání. „Rozhodnutí, které jsme učinili, je podložené tvrdými daty a čísly. Z vypracované analýzy jednoznačně vyplývá, že rekonstrukce je nejméně výhodnou variantou,“ uvedl starosta Martin Valovič (ODS).

Dodal, že na opravy by městská část musela vzít půjčku, která by zatížila její rozpočet na dlouhou dobu a znemožnila by podstatné investice například do školství.

„V Praze 9 postavili novou základní školu za 570 milionů. Rekonstrukce radnice by tak stála přibližně tolik, co tři nové základní školy. A to skutečně nechci,“ vysvětlil starosta.

Městská část již má zpracovaný projekt rekonstrukce, který by vyšel na asi 70 milionů korun. „Tento projekt bude součástí potencionálního prodeje nemovitostí na sídlišti Vlasta a objektu KC Eden. Vložené prostředky se tedy vrátí,“ uvedl mluvčí městské části Ján Bruno Tropp. Náklady přináší také údržba nyní nevyužívané budovy, za letošní první pololetí činily podle Troppa 3,9 miliardy korun.

Původní odhad nákladů na rekonstrukci byl asi 1,1 miliardy korun, ale kvůli odkladům zahájení se podle vyjádření zástupců radnice růstem cen ve stavebnictví a dalších nákladů zvýšil na 1,86 miliardy. Městská část také promeškala termíny pro bezúročnou půjčku od magistrátu a dotaci od Státního fondu životního prostředí.

Studie ukázala, že celkové nálady na rekonstrukci budovy radnice i například se zajištěním náhradních prostor a dalšími výdaji by byly 2,6 miliardy korun.

Úřad městské části nyní sídlí v kancelářské budově ve Vinohradské, kde podle dřívějších informací platí firmě Carpet Invest 2,9 milionu korun bez DPH měsíčně nájemné, další přibližně milion činí měsíční zálohy. Maximální doba nájmu činí sedm let. Radnice teď zhodnotí, jestli do budoucna zůstane v nájmu, nebo koupí nové sídlo. „Podle zpracované analýzy přináší nájem jistou formu úspory, pořízení vlastní nemovitosti je o něco dražší, ale zase dodává jistotu. Osobně dávám přednost tomu, být ve vlastním,“ uvedl místostarosta Tomáš Pek (TOP 09).

V úvahu podle Troppa přichází i odkup prostor, ve kterých nyní radnice je. „V nejbližších týdnech začne proces průzkumu realitního trhu a mimo jiné bude oslovena i společnost vlastnící budovu, ve které se nyní radnice nachází,“ sdělil mluvčí.

Minulá vedení Prahy 10 zvažovala různé varianty, jak situaci s nevyhovujícím úřadem městské části řešit. Nejprve vznikl plán postavit novou radnici za odhadovanou cenu 775 milionů korun, po kritice z něj však sešlo. Poté se zvažoval přesun úřadu do nevyužívané strašnické školy, tu však nyní městská část opravuje a ve školním roce 2025/2026 se do ní vrátí žáci. O nyní zrušené rekonstrukci rozhodlo předminulé vedení radnice.