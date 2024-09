Budova radnice Vlasta může skončit u developerů, zní od hnutí ANO a Kleslové

Rada městské části koncem června rozhodla o ukončení záměru radnici zrekonstruovat a o tom, že Praha 10 objekt prodá a buď zůstane v nájmu, nebo koupí nové sídlo. Podle opozice se nabízí využít budovu pro školství.

Vedení radnice kritiku odmítlo. Do projektu rekonstrukce budovy bylo přitom již investováno odhadem 80 až 100 milionů korun, a to právě současnou koalicí. Jen společnost CASUA, kterou založil Oleg Haman, manžel zastupitelky Prahy 5 a hlavního města Prahy za STAN Zuzany Hamanové, inkasovala od městské části kolem 40 milionů korun.

Úřad městské části se koncem loňského roku kvůli havarijnímu stavu budovy ze 70. let minulého století nazývané Vlasta přestěhoval do pronajatých prostor v kancelářském objektu ve Vinohradské ulici. Podle vyjádření vedení městské části z ekonomické studie firmy PwC vyplynulo, že rekonstrukce by byla ekonomicky nejméně výhodnou variantou řešení situace s chátrající budovou.

„Zastupitelé hnutí ANO s tímto záměrem rozhodně nesouhlasí a hodlají zamezit případnému prodeji,“ uvedla předsedkyně klubu Radmila Kleslová. Městská část by podle ní prodejem přišla o strategickou nemovitost. Podobně se vyjádřila i Komrsková za Piráty.

Podle politiků z hnutí ANO, se s ohledem na nedostatek míst ve školách v metropoli a skutečnost, že Praha 10 má na rekonstrukci budovy stavební povolení, nabízí možnost využít rozsáhlý objekt ke vzdělávání. Revitalizace podle Kleslové může také pozitivně ovlivnit místní ekonomiku a komunitu, například výstavbou kampusů, které přinášejí další služby, knihovny, kavárny a podobně.

Vedení Prahy 10 však upouští od projektu rekonstrukce a chce budovu prodat. Podle Kleslové to nedává smysl.

„Koalice VLASTA vedená starostkou Renatou Chmelovou nejprve investuje velké finanční prostředky do megalomanského projektu a poté takřka totožná koalice Společně v koalici se subjekty VLASTA náhle změní směr. To vyvolává otázky ohledně možných skrytých zájmů. Je tedy na místě ptát se, zda za prodejem budovy nestojí jiné než veřejně proklamované zájmy. Budova Vlasta by měla i nadále sloužit veřejným účelům, a nikoliv ke generování zisků ze spekulací na realitním trhu,“ míní Kleslová.

Škola je prý proti zájmům Prahy 10

„Za rozhodnutím nezadlužit rozpočet Prahy 10 na několik desítek let si s kolegy stojím jako politik i jako architekt. Piráti i ANO vědí, že Praha 10 tu budovu potřebuje pro vyřešení své budoucnosti,“ uvedl v reakci na kritiku starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS).

Dodal, že přenechat budovu magistrátu pro školské účely, jak na minulém jednání zastupitelstva navrhovali Piráti, by bylo proti zájmu městské části. „Prohlášení Pirátů i ANO považuji za pouhou snahu o obstrukci,“ dodal místostarosta Tomáš Pek (TOP 09).

S tvrzením o správě rozpočtu Kleslová nesouhlasí. „Je zvláštní, že potřebu zodpovědně spravovat veřejné peníze si vedení radnice uvědomila až po čtyřech letech, kdy nechala radnici chátrat a zároveň připravovala megalomanskou rekonstrukci. Naše děti a budoucí generace budou žít s důsledky našich rozhodnutí. Proto musíme jednat zodpovědně a s vizí pro budoucnost,“ dodala.

Rekonstrukci Praha 10 připravovala několik let, podle původního odhadu měla vyjít asi na 1,1 miliardy korun. Kvůli odkladům zahájení se podle vyjádření zástupců radnice růstem cen ve stavebnictví odhad zvýšil na 1,86 miliardy. Studie PwC pak podle vedení městské části ukázala, že celkové náklady na rekonstrukci i například se zajištěním náhradních prostor a dalšími výdaji by byly 2,6 miliardy korun.

Praha 10 je podle počtu obyvatel po Praze 4 druhou největší pražskou městskou částí, žije v ní zhruba 110 tisíc lidí. Tvoří ji celé Vršovice a části katastrálních území Strašnice, Malešice, Záběhlice, Michle, Vinohrady, Hrdlořezy, Hloubětín a Žižkov. Od listopadu 2022 městské části vládne koalice Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP 09), místního uskupení Vlasta a STAN s KDU-ČSL.